Recoleta estuvo muy cerca de dar el golpe ante Boca en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero terminó perdiendo 3-1 tras una remontada que cambió por completo luego de la expulsión de Wilfrido Báez.

El delantero paraguayo recibió la tarjeta roja sobre el cierre del primer tiempo, cuando su equipo todavía ganaba 1-0. Después del partido, lejos de pedir disculpas por la infracción, lanzó una contundente frase: “No esperen mi disculpa, porque eso es de cagón”.

Báez habló con Cardinal Deportivo y aseguró que se hace responsable de la jugada, aunque negó haber tenido intención de lastimar al futbolista de Boca.

El codazo que cambió el partido

La expulsión se produjo después de que el árbitro Piero Maza fuera llamado por el VAR para revisar la acción. El delantero había levantado el brazo en una disputa con Leonel Flores y terminó impactándolo en la zona de la mandíbula.

El jugador de Boca quedó tendido sobre el campo de juego y Báez terminó expulsado, dejando a Recoleta con un futbolista menos cuando todavía estaba en ventaja.

“Por inercia levanté el brazo y agarré al jugador de Boca para hacerme sentir en la marca, y le tomé de la boca. Ya sabía lo que se venía por las cámaras”, explicó.

“Ni el FBI va a encontrar algo”

Al referirse a la polémica jugada, Báez defendió su honestidad y afirmó: “Ni si el FBI me investiga van a encontrar algo, porque soy una persona honesta”.

El delantero también reconoció que su expulsión fue determinante para el desarrollo del encuentro y lamentó que haya perjudicado a sus compañeros en un partido que el conjunto paraguayo consideraba histórico.

“Era un partido para hacer historia y, lastimosamente, por esa jugada de la que me hago responsable, cambió el partido”, sostuvo.

Pese a la derrota y a la bronca que generó la expulsión, Báez aseguró que recibió el respaldo de sus compañeros y dirigentes: “Hasta ahora no recibí ninguna queja, solo apoyo. Mis compañeros y los dirigentes saben quién soy”.