José Trejo Padilla, el jugador récord del Mundial B, a sus 63 años, es el arquero y referente del combinado azteca analizó el debut triunfal frente a Australia, repasó su extensa trayectoria internacional iniciada en 1986 y reflexionó sobre los desafíos estructurales que atraviesa esta disciplina en su país.

En el marco del Campeonato Mundial Intercontinental Masculino de hockey sobre patines (Mundial B) disputado en Asunción, Paraguay, la selección de México tuvo un comienzo inmejorable al imponerse por 5 a 2 ante Australia en el Pabellón SND Arenita. Más allá del éxito deportivo, una de las grandes notas de color y emoción del certamen la aporta José Trejo Padilla. Con 63 años de edad y una vida dedicada a este deporte, el arquero mexicano se convirtió en el jugador más longevo de la competencia ecuménica.

Tras el resonante triunfo, Trejo Padilla expresó a DIARIO HUARPE su alegría por estar presente en esta cita internacional: “Estamos muy contentos de estar acá en Asunción participando. A mi edad da mucha emoción y más ansiedad de estar jugando que nervios”.

Su vínculo con los mundiales se remonta a varias décadas atrás: su primera experiencia mundialista tuvo lugar en 1986, repitiendo cuatro años atrás en la Argentina, y completando ahora su tercera participación en la máxima categoría internacional.

Una vida sobre patines y un profundo amor por San Juan Iniciado en la práctica del hockey desde los seis años, Trejo Padilla desarrolló gran parte de su carrera institucional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde militó en la Primera División tras consolidar múltiples ascensos. Su recorrido internacional comenzó de muy joven, a los 13 años, enfrentando a equipos históricos de la talla de Racing Club de Argentina, San Lorenzo de Almagro y el conjunto español Escater.

Tras un extenso paréntesis de retiro que se extendió por casi dos décadas tras el mundial del 86, volvió a calzarse los patines para colaborar ante la falta de arqueros en el deporte mexicano.

Consultado sobre su paso previo por la provincia de Cuyo en el certamen ecuménico de 2022, el guardameta no ocultó su admiración por la cultura hockística local: “En San Juan es la capital del hockey en todo lo que es América. Increíble el Cantoni; estuve en la final de Argentina en la cual es impresionante ver cómo canta el Cantoni y cómo apoya a su equipo.

La gente cómo nos acogió allá en San Juan, es muy bonito estar allá”. La realidad del hockey en México y el compromiso con las nuevas generaciones Lejos de conformarse con su rol dentro de la cancha, el experimentado deportista expuso las principales dificultades que frenan el despegue de la disciplina en su país natal, señalando que la escasez de infraestructura adecuada y el escaso presupuesto condicionan la formación de los arqueros. Actualmente, el club Piguis representa una de las pocas excepciones en cuanto a pistas aptas y entrenamientos regulares, espacio al que Trejo Padilla se acopla para mantenerse en forma.

Finalmente, el referente mexicano dejó en claro que su gran objetivo post-mundial es continuar capacitando a las nuevas camadas de guardametas en México: “Mi compromiso con México es hoy con los porters, seguir entrenándolos para que haya un buen desempeño en el arco, porque realmente en el campo hay muchos coaches, pero mi compromiso es hoy con los porteros”.

Debut mexicano con victoria

La selección masculina de hockey sobre patines de México tuvo un estreno soñado este lunes 12 de octubre de 2026 al vencer por 5 a 2 a su par de Australia. El encuentro correspondió a la primera fecha de la fase de grupos del Campeonato Mundial Intercontinental Masculino (conocido tradicionalmente como Mundial B), disputado en el Pabellón SND Arenita en el marco de los World Skate Games Asunción 2026. Con este resultado, el equipo azteca sumó sus primeros puntos dentro del Grupo A de la competencia.

Luego de vestir la camiseta de su país en la pista y asegurar la victoria frente al seleccionado australiano, Trejo Padilla no dudó en quedarse en el recinto deportivo. Tras su debut y posterior festejo, el veterano jugador se acercó a las gradas del pabellón para seguir de cerca y alentar en los demás compromisos del torneo a los representativos de la delegación mexicana, entre ellos a la selección femenina, donde se destaca la presencia de la arquera Luz Hernández.