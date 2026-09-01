El futbolista argentino Matías Pourrain contó el calvario que atravesó durante los 22 días que permaneció detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. Tras recuperar la libertad mediante el pago de una fianza de 20.000 dólares, relató las condiciones que, según denunció, debió soportar durante su detención.

Pourrain, que vive en Miami desde 2019 y juega en el Miami United, fue detenido el 6 de agosto cuando se disponía a viajar con su equipo a Los Ángeles para disputar un partido. Dos personas vestidas de civil lo interceptaron en el aeropuerto y le dijeron inicialmente que debían revisar su documentación. Luego le informaron que pertenecían al ICE y que sería trasladado a un centro de detención.

Qué pasó con su documentación

El futbolista aseguró que tenía su documentación migratoria en regla. Explicó que había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista, iniciado un trámite migratorio y obtenido un permiso de trabajo vigente hasta 2030.

Según su relato, se encontraba a la espera de una entrevista correspondiente a su proceso migratorio cuando fue detenido. Pourrain sostuvo que, pese a haber recuperado la libertad, su situación migratoria todavía no está resuelta y deberá permanecer en Estados Unidos hasta que exista una resolución definitiva.

Más de 24 horas encadenado

Uno de los momentos más duros de su relato ocurrió durante un traslado a un galpón donde, según contó, había alrededor de 80 personas detenidas.

Pourrain aseguró que permaneció desde un jueves por la tarde hasta el viernes por la noche sentado en una silla, con las manos y los pies esposados y el cuerpo encadenado. Dijo que fueron más de 24 horas en esa posición y que, cuando intentó acostarse en el piso, le indicaron que debía continuar sentado.

El futbolista también denunció graves condiciones de higiene y alimentación. Afirmó que estuvo casi tres días sin comer y que durante ese período tampoco pudo bañarse.

Hacinamiento y malas condiciones

Pourrain relató que llegó a compartir una habitación de aproximadamente cinco por tres metros con otras 67 personas. Según su testimonio, había solamente dos inodoros para todos los detenidos.

También cuestionó la comida que recibió durante esos días. Aseguró que las porciones eran muy pequeñas y que algunos alimentos presentaban manchas que describió como hongos. Según contó, intentó comer, pero terminó vomitando.

Durante los 22 días de detención, sostuvo que perdió alrededor de tres kilos y medio.

La presión psicológica

El futbolista afirmó que la situación también tuvo un fuerte impacto psicológico. Según denunció, recibió presiones para que aceptara una salida voluntaria de Estados Unidos.

“Es una tortura mental para que te canses y firmes la salida voluntaria”, sostuvo durante su relato. También contó que en dos oportunidades le anunciaron que sería trasladado y posteriormente lo hicieron regresar a la habitación.

Finalmente, Pourrain recuperó la libertad después de pagar una fianza de 20.000 dólares. Según explicó, las autoridades consideraron que existía riesgo de fuga, una situación que el futbolista cuestionó debido a que reside en Estados Unidos desde 2019.

Además, contó que durante su detención se perdió acontecimientos familiares importantes, entre ellos el casamiento de su hermano y el nacimiento de un integrante de su familia.

Ahora, ya en libertad, el jugador intenta retomar su vida y su actividad deportiva mientras espera una resolución definitiva sobre su situación migratoria en Estados Unidos.