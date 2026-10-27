Tras conocerse la muerte del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, se viralizó un fragmento de una de sus últimas transmisiones en el que les pidió dinero a sus seguidores para afrontar sus deudas.

En el video, el creador de contenido se dirigió a uno de los usuarios que participaba de la transmisión y le preguntó: “Hey, ¿me quieres prestar cinco mil dólares, bro, para pagar una deuda?”. Luego explicó que necesitaba esa suma para resolver sus compromisos económicos.

“Necesito con cinco mil dólares salgo, salgo de todo, yo creo”, expresó durante el vivo.

El streamer también vinculó sus dificultades financieras con la pérdida de auspiciantes tras una controversia que generó repercusiones en redes sociales. “Estoy viendo que me quitaron el patrocinio, bro. Me quitaron patrocinios que yo tenía, bro. Por la polémica, bro”, contó.

La polémica que habría afectado sus ingresos

La controversia mencionada por el streamer surgió después de que la creadora de contenido Fernanda Val lo acusara públicamente de presuntas conductas de acoso y abuso sexual. Gómez negó las acusaciones y sostuvo que los encuentros habían sido consensuados.

Tras la difusión de la denuncia, el creador recibió críticas en redes sociales y, según sus propias declaraciones, perdió patrocinadores que contribuían a sus ingresos.

El video en el que pidió los US$5.000 volvió a circular luego de que se conociera su fallecimiento, lo que llevó a sus seguidores a revisar sus últimas publicaciones y transmisiones en busca de señales sobre la situación que atravesaba.

Investigan la muerte del streamer en México

El Komanche tenía 30 años y fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México. La noticia fue difundida por su representante, Byron Reyes, quien confirmó que había hablado con la familia del creador de contenido.

Según el informe preliminar citado por medios mexicanos, durante la primera inspección policial no se encontraron signos de violencia. La causa quedó sujeta a los resultados de la autopsia, por lo que no se había establecido oficialmente el motivo de la muerte.

Reyes publicó una despedida en redes sociales y pidió reflexionar sobre el impacto de los ataques virtuales. “El bullying, a cualquier escala, no es un juego”, escribió.

Carlos Mauricio Gómez había comenzado a transmitir en Twitch en 2015 y ganó popularidad entre los aficionados a los videojuegos. Su alcance creció especialmente por sus colaboraciones con Ibai Llanos y El Rubius, además de su participación en los Squid Craft Games.