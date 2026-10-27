La muerte de El Komanche, el reconocido streamer salvadoreño que ganó popularidad por sus vínculos con Ibai Llanos y El Rubius, generó conmoción en la comunidad digital. Carlos Mauricio Gómez tenía 30 años y fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México, el domingo 25 de octubre.

La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, después de comunicarse con la familia del creador de contenido. Desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

Sin embargo, la causa de muerte todavía debía ser establecida mediante los estudios forenses. De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, el caso fue registrado inicialmente como una muerte pendiente de autopsia y no se habían informado signos visibles de violencia en el lugar.

Las versiones que circularon sobre el fallecimiento

Durante las horas posteriores a la noticia, distintos medios y usuarios difundieron hipótesis sobre lo ocurrido. Entre ellas aparecieron versiones vinculadas con un posible suicidio y una eventual intoxicación por medicamentos.

No obstante, esas versiones no podían considerarse confirmadas oficialmente. La determinación de la causa de muerte dependía de los resultados de la autopsia y de la investigación de las autoridades de Nuevo León.

El representante del streamer también publicó un mensaje en redes sociales en el que llamó a reflexionar sobre el impacto del acoso digital.

“El bullying a cualquier escala no es un juego”, escribió Reyes, quien además pidió evitar las críticas y los ataques personales en internet.

Quién era El Komanche

Carlos Mauricio Gómez nació en El Salvador y comenzó a transmitir en Twitch en 2015. Con el tiempo, construyó una comunidad de seguidores gracias a sus contenidos de videojuegos, entretenimiento y conversaciones en directo.

Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022, cuando participó en proyectos con otros creadores de habla hispana. Uno de los más destacados fueron los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro del videojuego Minecraft.

El evento fue organizado junto a AuronPlay y El Rubius y reunió a numerosos streamers de España y Latinoamérica. Su participación contribuyó a consolidar su presencia dentro de la comunidad gamer.

También mantuvo vínculos profesionales con Ibai Llanos y otros referentes del entretenimiento digital.

El mensaje que publicó días antes

En octubre de 2023, El Komanche había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y las dificultades personales que atravesó. En aquella oportunidad relató experiencias vinculadas con tratamientos e internaciones y buscó generar conciencia entre sus seguidores.

Días antes de que se conociera su muerte, el 19 de octubre, publicó en redes sociales un mensaje que luego fue ampliamente compartido: “Los días simplemente no mejoran”.

Tras conocerse el fallecimiento, usuarios y otros creadores de contenido recuperaron esa publicación y expresaron su tristeza. Sin embargo, no hay elementos confirmados que permitan establecer una relación directa entre ese mensaje y las circunstancias de su muerte.

Mientras continúan las repercusiones en las redes sociales, la investigación forense resulta clave para determinar oficialmente qué ocurrió con el streamer salvadoreño.