El Kremlin volvió a plantear la necesidad de mantener el espacio exterior libre de armamento, luego de que Estados Unidos confirmara el despliegue de armas de control espacial en órbita. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, expresó la posición de Moscú ante la situación.

Peskov sostuvo que el espacio exterior debería estar libre de cualquier tipo de arma y señaló que Rusia espera una mayor consolidación internacional para avanzar con posiciones orientadas a la desmilitarización del espacio.

La respuesta de Rusia

La declaración del Kremlin se produjo después de que Washington confirmara oficialmente por primera vez el despliegue de armas de control espacial en órbita. Según la información difundida, Estados Unidos justificó estas capacidades como una herramienta para defenderse frente a acciones adversarias hostiles.

Peskov también se refirió al reclamo de China, que pidió a Washington que deje de prepararse para una guerra en el espacio exterior. El planteo ruso apunta a continuar promoviendo posiciones internacionales favorables a la desmilitarización completa del espacio.