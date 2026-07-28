El Kuelgue confirmó su regreso a San Juan y ofrecerá un nuevo recital el próximo 13 de noviembre en La Meseta, ubicada en Abraham Tapia Este 5. La banda llegará a la provincia con un espectáculo que promete repasar los temas más emblemáticos de su carrera, junto con las canciones de su etapa más reciente.

El grupo, reconocido por su particular fusión de rock, funk, jazz, candombe, improvisación y humor, volverá a encontrarse con el público sanjuanino en una presentación que forma parte de su gira nacional.

La producción anticipó que el repertorio incluirá un recorrido por los clásicos que marcaron la trayectoria de la banda, además de composiciones de sus últimos trabajos, en una propuesta caracterizada por la improvisación y la interacción con el público.

Cuándo comienza la venta de entradas

La venta general de entradas se habilitará el 29 de julio a las 12. Quienes adquieran sus tickets podrán acceder al beneficio de tres cuotas sin interés con tarjetas de todos los bancos, según informó la organización.

El recital se realizará en La Meseta, uno de los espacios que en los últimos años se consolidó como escenario de importantes espectáculos musicales en San Juan.

La producción del evento está a cargo de JC Produce, mientras que la prensa y difusión son realizadas por No Lo Entenderías San Juan.