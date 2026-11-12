El Kuelgue regresa a San Juan con una nueva propuesta musical y el repertorio de Díscolo, su más reciente trabajo discográfico. La banda porteña se presentará este viernes 13 de noviembre, a las 21, en el Complejo La Meseta, en Rawson, donde combinará las canciones de su nuevo álbum con algunos de los temas que marcaron sus más de dos décadas de trayectoria. Las entradas están disponibles en Passline.

Santiago Martínez, integrante del grupo, explicó a DIARIO HUARPE que esta gira representa el comienzo de una nueva etapa artística, cuyo punto de partida fue el recital en el Movistar Arena. La propuesta no se limita a presentar un nuevo repertorio, sino que también incorpora una estética y una puesta en escena renovadas.

"Creo que fundamentalmente es la presentación de este disco, pero bueno, siempre repasando temas viejos y haciendo otras versiones de canciones que nos gustan", explicó.

El músico contó que la preparación del espectáculo demandó varios meses de trabajo. Durante mayo y junio, cuando la banda redujo considerablemente sus presentaciones, aprovecharon el tiempo para adaptar las canciones al formato en vivo y encontrar nuevas maneras de interpretarlas.

"El estudio tiene unas reglas y el vivo tiene otras", señaló Martínez al describir el proceso creativo. En ese laboratorio de ensayos, explicó, algunas canciones necesitaron modificaciones en sus tiempos y arreglos para encontrar la forma adecuada de llevarlas al escenario.

Después de varios conciertos, el grupo logró consolidar la propuesta y ganar confianza con el repertorio. "Ahora estamos muy seguros y eso es cuando se empieza a disfrutar más", afirmó.

La respuesta del público y el valor del vivo

Uno de los aspectos que más destacó Martínez es la recepción que tuvo Díscolo entre los seguidores. Aunque la banda decidió incluir prácticamente todo el álbum en la gira, las canciones nuevas encontraron una respuesta positiva en los recitales. "La gente lo recibe muy bien, lo canta, lo baila, así que estamos contentos", expresó.

Durante la charla también reflexionó sobre los cambios en los consumos culturales y las dificultades económicas que atraviesa el público para acceder a los espectáculos en vivo. En ese contexto, reconoció que la situación también impacta en la actividad musical, aunque destacó el acompañamiento que recibe la banda.

"Tenemos un público muy amable, muy poco hater, por no decir cero. Acompañan nuestra locura, se divierten y apoyan", comentó.

El músico también se refirió al esfuerzo que implica asistir a un recital en el contexto económico actual. "En estos momentos tan bravos que estamos viviendo, donde está difícil todo y no hay un sope, la gente sigue viniendo y llenando las salas", sostuvo.

Para Martínez, los conciertos en vivo representan una experiencia que podría convertirse cada vez más en un lujo, especialmente cuando se trata de artistas internacionales. También cuestionó la concentración de la industria musical y el peso que adquirió la nostalgia en las propuestas comerciales.

Consultado sobre el lugar que ocupa El Kuelgue en ese escenario, respondió con humor que la banda todavía se encuentra en un punto intermedio entre las nuevas propuestas y los artistas que apelan a revisitar sus grandes éxitos.

Con una trayectoria iniciada en 2004 en el barrio porteño de Villa Crespo, El Kuelgue construyó una identidad propia a partir de la combinación de rock, funk, jazz y otros géneros, con espectáculos atravesados por el humor, el absurdo y la improvisación.

Antes de despedirse, Martínez dejó un mensaje para quienes asistirán al recital en San Juan: "Que vamos para allá, pongan el vino a 17 grados y que ahí vamos. Felices de estar siempre por la zona".