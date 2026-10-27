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El Laberinto del Terror vuelve al Conte Grand en Halloween
El Centro Cultural Conte Grand será escenario de la cuarta edición del Laberinto del Terror, una propuesta pensada para los amantes del suspenso y la adrenalina que se realizará durante tres jornadas: el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, y el domingo 1 de noviembre.
La actividad tendrá lugar de 19 a 23 y ofrecerá una experiencia centrada en el terror, con un recorrido diseñado para generar tensión y sorprender a los participantes. Las entradas para ingresar al laberinto serán aranceladas y se podrán adquirir en la puerta.
Como parte de la propuesta, los jardines del Conte Grand también recibirán una feria de emprendedores, que funcionará durante las mismas fechas, de 18 a 23. A diferencia del laberinto, el acceso a este espacio será libre y gratuito.
La feria permitirá recorrer puestos de emprendedores y conocer distintas propuestas locales, en una actividad que complementará la oferta recreativa del fin de semana. Quienes deseen obtener más información sobre la feria pueden comunicarse al 264 625-7026.
De esta manera, el Conte Grand sumará una alternativa para el fin de semana de Halloween, con una experiencia de terror para quienes busquen emociones fuertes y un espacio de encuentro para disfrutar de la producción emprendedora local.