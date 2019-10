El laborismo anuncia su apoyo a un adelanto electoral en el Reino Unido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El líder laborista, Jeremy Corbyn, apoyó la celebración de elecciones anticipadas en el Reino Unido tras cumplirse con su exigencia de que no habrá un escenario de Brexit sin acuerdo.



"He dicho de forma sistemática que estamos listos para unas elecciones y nuestro apoyo está sujeto a que un Brexit sin acuerdo esté fuera de la mesa", señaló ante un encuentro con sus principales diputados, según informó su oficina en un comunicado.



"Ahora hemos escuchado por parte de la Unión Europea (UE) que la prórroga del Artículo 50 hasta el 31 de enero está confirmada, así que en los próximos tres meses, nuestra condición de sacar el no acuerdo de la mesa se ha cumplido", aseguró el líder de la oposición.



"Ahora lanzaremos la campaña más ambiciosa y radical para el cambio real que nuestro país haya visto nunca", dijo citado por la agencia de noticias Europa Press, dando así el visto bueno al adelanto electoral que propugna el primer ministro, Boris Johnson.



El premier quiere sacar adelante hoy mismo en la Cámara de los Comunes la ley para la celebración de elecciones el próximo 12 de diciembre.



Johnson no consiguió anoche adelantar la cita electoral al no obtener el apoyo de dos tercios de la Cámara de los Comunes, como exige la legislación en materia electoral, por lo que hoy optará por una "ley breve", cuyo visto bueno solo requerirá el respaldo de una mayoría simple.



La UE confirmó ayer que concedía al Reino Unido una prórroga de su salida del bloque europeo hasta el 31 de enero del año próximo, tras evaluar la solicitud que había hecho el primer ministro -en una carta que no firmó- el pasado día 19.



Por su parte, el grupo "Momentum", que reúne a las bases del laborismo, señaló en su cuenta de Twitter que el "laborismo apoya oficialmente unas elecciones" y que "esta es la oportunidad de toda una vida de poner fin al lío creado por los 'tories' y devolverle la esperanza a millones. Hagámoslo".



El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, indicó en la misma red social que la única manera de resolver el "lío del Brexit" es darle a los votantes la última palabra, y pidió que se permita votar a los adolescentes de 16 y 17 años, por considerar que serán los más afectados por la retirada del Reino Unido del club comunitario.



Se espera que el proyecto de ley que presentará Johnson sea debatido por los diputados a partir del mediodía de hoy, tras lo cual habrá una votación, y el gobierno confía en que la legislación supere esta semana todos los trámites parlamentarios.



Johnson aspiraba a poder sacar al país del bloque comunitario en esa fecha y había llegado a decir que prefería estar "muerto en una zanja" antes que pedir a la UE retrasar el Brexit.



Sin embargo, se vio obligado a solicitar el retraso el 19 de octubre en una carta a la UE que no firmó, en virtud de la llamada Ley Ben, tramitada en septiembre por los Comunes y que exigía pedir la prórroga si el Ejecutivo no tenía aprobado para esa fecha el acuerdo sobre el "divorcio" del club europeo.