El Mundial 2026 promete ser histórico por muchas razones: será el primero con 48 selecciones, tendrá partidos en tres países y movilizará millones de personas. Pero antes incluso del pitazo inicial, ya comenzaron a aparecer situaciones inesperadas que muestran que el torneo también se juega fuera del césped.

En el marco de la Caravana Mundialista del GRUPO HUARPE, la enviada especial Ana Paula Zabala reveló algunas de las historias menos conocidas que rodean a la máxima cita del fútbol. Lejos de los goles, las figuras y las estadísticas, el "lado B" del Mundial ya empieza a dar que hablar.

Algunas selecciones enfrentan desafíos tan particulares como temperaturas extremas, advertencias por la presencia de serpientes venenosas y hasta situaciones vinculadas a tensiones diplomáticas internacionales, en una previa que expone que la competencia trasciende ampliamente lo deportivo.

El calor, un rival inesperado

Una de las primeras selecciones en sufrirlo fue Noruega. El combinado europeo debió suspender parcialmente un entrenamiento debido a las altas temperaturas registradas durante su preparación en Estados Unidos.

Para muchos futbolistas acostumbrados al clima fresco del norte europeo, el verano estadounidense se convirtió en una verdadera prueba física. Las pausas para hidratación fueron constantes y algunos trabajos debieron reducirse por precaución.

El tema preocupa tanto que incluso algunos jugadores europeos pidieron públicamente a FIFA reforzar los protocolos contra el calor extremo. Y no es un detalle menor: varias ciudades sedes podrían superar los 35ºC durante algunos partidos.

En este Mundial, el cansancio no llegará solamente por la presión futbolística. También por el clima.

Cuidado con las serpientes

Como si el calor no fuera suficiente, algunas selecciones también recibieron advertencias bastante particulares. La Selección de Suiza, que realiza parte de su preparación en San Diego, fue alertada por la presencia de serpientes de cascabel en zonas cercanas a su complejo deportivo.

El cartel de “Snake Area” rápidamente se volvió viral en redes sociales y hasta algunos jugadores bromearon sobre revisar el césped antes de entrenar.

Pero no se trató de una exageración. En distintas regiones del sur de Estados Unidos son comunes especies venenosas como las rattlesnakes o las copperhead, especialmente durante el verano. Incluso Noruega también habría recibido recomendaciones similares en su lugar de concentración.

La escena parece salida de una película: futbolistas mundialistas entrenando bajo un calor sofocante y atentos a posibles serpientes escondidas en los alrededores.

El Mundial también se juega en la política

Otro de los casos que más repercusión generó tiene como protagonista a Irán. La federación iraní decidió instalar su base de operaciones en Tijuana, México, en lugar de Estados Unidos, debido a tensiones políticas y dificultades migratorias derivadas del conflicto diplomático entre ambos países.

Aunque la Selección sí podrá ingresar a territorio estadounidense para disputar sus partidos, algunos integrantes del staff no habrían recibido autorización de ingreso.

La situación refleja cómo el Mundial también queda atravesado por cuestiones internacionales que van mucho más allá del deporte. En este contexto, México terminó funcionando como una especie de “territorio neutral” para la preparación del equipo iraní.

Un Mundial distinto

El Mundial 2026 todavía no comenzó oficialmente, pero ya deja claro que será una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. Porque además de táctica, goles y figuras internacionales, esta edición tendrá otros ingredientes inesperados: temperaturas extremas, fauna salvaje, enormes distancias entre sedes y un contexto político global complejo.

El torneo más importante del planeta siempre genera historias curiosas. Pero esta vez, el detrás de escena parece casi tan atrapante como los partidos.

Y mientras millones esperan ver quién levantará la copa, el Mundial ya ofrece postales insólitas que muestran que, a veces, el verdadero espectáculo ocurre lejos del estadio.