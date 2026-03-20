El legendario actor Chuck Norris murió tras sufrir un problema de salud

El mundo del espectáculo despide a Chuck Norris, quien falleció a los 86 años. El legendario actor de cine de acción se encontraba internado desde este jueves en una clínica de Hawaii tras sufrir una descompensación que derivó en su deceso el viernes por la mañana.

A través de un comunicado en redes sociales, sus seres queridos expresaron que “con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana”. Agregaron que “si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”.

El protagonista de Walker Texas Ranger fue recordado no solo por su carrera, sino por su calidez humana. Sus allegados manifestaron que “para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza”.

Sin embargo, destacaron su rol íntimo al decir que “para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”. Norris vivió siempre “con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”, dejando un impacto duradero en millones de vidas mediante “su trabajo, disciplina y bondad”.

La despedida incluyó un agradecimiento especial por el afecto recibido. Los familiares declararon que “mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que tuvo y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él”.

Asimismo, valoraron el vínculo del actor con sus seguidores asegurando que “el amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello”. Concluyeron señalando que “para él, no solo eran fans, eran sus amigos” y solicitaron que se les respete su privacidad en este difícil momento.