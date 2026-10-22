Este domingo 25 de octubre, a partir de las 18:00 horas, la Plaza Eva Perón de Ullum, será el escenario de un acontecimiento cultural de gran relevancia para la comunidad: la presentación del último libro del escritor y periodista local Daniel Valenzuela, titulado "Los extraños presagios de la Luna: un viaje por la memoria ullunera".

La obra se erige como un valioso aporte a la documentación de un pueblo con una historia profunda, recuperando en clave literaria los relatos, anécdotas, vivencias y memorias de hombres y mujeres del departamento. El objetivo central del volumen es rescatar aquellas historias cotidianas y mitos populares que merecen ser preservados para transmitirlos a las nuevas generaciones.

La jornada cultural no solo estará centrada en la literatura, sino que ofrecerá una propuesta artística para toda la familia. El evento contará con las presentaciones de rock en vivo a cargo de Rubén Durán y Carlos Vega, la intervención artística de la Academia Arte Nativo y una feria de emprendedores locales. La actividad cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Ullum y Golden Mining.

Valenzuela, bucea en las raíces y en el patrimonio intangible de su tierra natal. Entre sus antecedentes literarios se encuentra la obra “Memorias Sumergidas”, un trabajo emblemático dedicado a rescatar la historia del antiguo pueblo ullunero que quedó sepultado bajo las aguas del Dique de Ullum.

Valenzuela ejerce como un cronista de la memoria colectiva, utilizando la literatura como una herramienta de reparación y afirmación identitaria frente al olvido institucional o geográfico.

Este libro, plantea una exploración por las historias cotidianas, personajes populares y sucesos que no suelen figurar en los libros de historia tradicional, pero que conforman el alma de la comunidad.

La temática aborda de manera indirecta o directa el devenir de un pueblo que debió redefinir su identidad a lo largo de los años, marcado por hitos geográficos e históricos de gran impacto, como la transformación de su paisaje a raíz de las obras hídricas de los diques.

Por último, la obra funciona como un puente intergeneracional fundamental, permitiendo que los jóvenes reconozcan las vivencias, mitos y anécdotas que forjaron el pulso cotidiano del departamento.