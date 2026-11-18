El Liverpool cambió su postura sobre el futuro de Alexis Mac Allister y abrió negociaciones para renovar el contrato del mediocampista argentino. La dirigencia del club inglés ya inició conversaciones con el campeón del mundo para extender su vínculo, que actualmente finaliza en junio de 2028.

La información fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, a través de su cuenta de X. Según se difundió, la intención de los Reds es avanzar en las negociaciones y cerrar un acuerdo lo antes posible.

De una negativa a una propuesta de renovación

La decisión representa un giro respecto de lo que había ocurrido meses atrás, cuando el propio Mac Allister había contado que el club no tenía previsto ofrecerle un nuevo contrato. En aquel momento, el futbolista reconoció que la noticia lo había entristecido, pese al compromiso que mantenía con el equipo.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy triste. Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club todos los días, en los entrenamientos y en los partidos”, había expresado el mediocampista.

Ahora, el panorama cambió y la institución de Anfield busca prolongar la continuidad del argentino. La nueva postura de la dirigencia llegó después de un comienzo de temporada destacado del futbolista.

Los números que cambiaron el escenario

Mac Allister acumula 16 partidos disputados en la temporada, de los cuales fue titular en 12 oportunidades. En ese recorrido convirtió cinco goles y aportó una asistencia, números que lo consolidaron como una pieza importante para el equipo.

El rendimiento del volante habría sido determinante para que Liverpool modificara sus planes y volviera a apostar por su continuidad. De esta manera, las negociaciones por la renovación abren una nueva etapa en el futuro del argentino en el fútbol inglés.