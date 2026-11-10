El papa León XIV dedicó buena parte de su homilía en Córdoba a repasar la vida y el legado de santos y beatos vinculados a la Argentina, a quienes presentó como ejemplos de compromiso con el Evangelio, servicio a los demás y entrega a Dios. Desde el centro geográfico del país, el Pontífice hizo un llamado a la santidad del pueblo argentino y pidió que los fieles continúen el camino que dejaron quienes los precedieron en la fe.

“Estamos todos llamados a la santidad”, afirmó durante la celebración eucarística, en uno de los pasajes centrales de su mensaje. En ese sentido, explicó que la misión de los cristianos consiste en alcanzar la unión con Dios, pero también en transmitir a los demás aquello que descubrieron en Cristo. “Tenemos que dar a conocer a los demás la belleza que nosotros hemos conocido en Cristo”, sostuvo.

La homilía tomó como punto de partida el pasaje del Evangelio en el que Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que es. A partir de la confesión de Pedro, León XIV reflexionó sobre la identidad de Cristo y la misión de quienes siguen sus enseñanzas. También señaló que el mensaje de salvación continúa vigente y se sostiene en el testimonio de quienes vivieron su fe a lo largo de la historia.

El Cura Brochero y Mama Antula, entre los ejemplos destacados

Al referirse a la historia religiosa argentina, el Papa recordó que el país fue tierra de hombres y mujeres que entregaron su vida al Evangelio. Entre ellos mencionó especialmente a San José Gabriel del Rosario Brochero y a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula.

Sobre el Cura Brochero, destacó su profunda relación con la oración y su compromiso con la misión evangelizadora. Señaló que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola transformaron su existencia y lo llevaron a vivir plenamente su vínculo con Cristo. También resaltó que llevó adelante su tarea apostólica “sin más armas que el Crucifijo y el Santo Rosario”.

En cuanto a Mama Antula, León XIV valoró su capacidad de unir la contemplación con la ayuda al prójimo. Recordó que recorrió distintos territorios para acercar a las personas a Dios y recuperó una de sus máximas: “Andar hasta donde Dios no es conocido para darlo a conocer”.

El Pontífice vinculó ambos ejemplos con una misma forma de vivir la fe: poner la propia vida al servicio de los demás y hacer de la evangelización una tarea cotidiana.

Un recorrido por los santos y beatos argentinos

Durante la celebración, León XIV amplió el reconocimiento a otras figuras religiosas que dejaron su huella en la historia del país. Mencionó a San Héctor Valdivielso Sáez y a los beatos mártires de la Guerra Civil Española y de las provincias argentinas de La Rioja y Salta, quienes dieron su vida por confesar su fe.

También recordó a Fray Mamerto Esquiú y al cardenal Eduardo Pironio, a quienes presentó como regalos de la Iglesia. En el repaso por la vida consagrada, destacó a Santa Nazaria Ignacia y a las beatas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez, vinculadas a la fundación de congregaciones religiosas.

El reconocimiento alcanzó además a mujeres dedicadas a la educación de los niños y a la atención de los enfermos, como las beatas María Ludovica de Ángeles y Crescencia Pérez.

El Papa también puso en valor a los laicos que vivieron su vocación bautismal desde la sencillez de la vida cotidiana. En ese grupo mencionó a San Artémides Zatti, al beato Ceferino Namuncurá y a Laura Vicuña.

Para León XIV, la diversidad de estas historias demuestra que la santidad no responde a una única forma de vida. “Son una muestra polifónica de la vocación universal, de todo bautizado a la santidad”, expresó, al comparar esa variedad de testimonios con los paisajes de las sierras cordobesas.

Un llamado a continuar el camino de la santidad

Hacia el final de su homilía, el Pontífice trasladó el mensaje desde el recuerdo de las figuras religiosas hacia el compromiso de los fieles del presente. Señaló que todos esos santos y beatos ya cumplieron su misión en la tierra y que ahora corresponde a los cristianos continuar el camino que dejaron.

“Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estrella de santidad que nos han dejado”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el testimonio cristiano no debe limitarse a las palabras, sino que tiene que expresarse en las acciones y en la manera de relacionarse con los demás. “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, sostuvo, al remarcar la importancia de un compromiso concreto y de la oración.

La invitación también alcanzó los distintos ámbitos de la vida cotidiana. “En el tambo y en la oficina, vayan, evangelicen”, expresó León XIV, al plantear que la misión cristiana puede desarrollarse en cualquier espacio de trabajo y convivencia.

La misa fue ofrecida por la santificación del pueblo argentino. “Celebramos esta santa misa por la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes. Abran sus corazones”, pidió.

La celebración estuvo presidida por la imagen del Cristo pobre, una talla que el propio Cura Brochero había mandado realizar desde su lecho de dolor. Sobre el cierre, León XIV invitó a los presentes a dejarse interpelar por esa imagen y a encontrar en la cruz el camino hacia la salvación y la propia santificación.

Finalmente, pidió la intercesión de San León Magno para que Dios continúe bendiciendo al pueblo argentino y le conceda la gracia de mantener viva la confesión de fe: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.