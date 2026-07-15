Después de haber presentado y promocionado Shica Kumbia Nena en Buenos Aires, Celeste Castro continúa apostando al crecimiento de este proyecto artístico con un nuevo desafío, la de conformar una banda de cumbia integrada íntegramente por artistas mujeres sanjuaninas. Por tal motivo, inició una convocatoria para castear a coristas, bateristas, bajistas, guitarristas, tecladistas, percusionistas, instrumentistas de vientos, DJ, bailarinas o que desempeñe cualquier disciplina que pueda integrarse al lenguaje del género tropical.

El único requisito, que se pide, es que las interesadas cuenten con aspiraciones profesionales, puedan integrarse al trabajo en grupo y que no tengan prejuicios estéticos. El llamado que hace la cantante, pretende que las postulantes compartan el propósito en común de construir una propuesta integral y colectiva con identidad propia.

Para profundizar y explicar lo que implica Shica Kumbia Nena, Celeste habló con DIARIO HUARPE sobre esta búsqueda de conformar una banda de cumbia integrada por mujeres.

“Todo nace de un gran deseo que tengo desde hace varios años en tener una banda así. Quiero que se genere un nuevo valor sobre el rol de la mujer en la cumbia. Esto fue madurando en el sentido que se fueron dando los primeros pasos en hacer las canciones, en grabarlas, en hacer los videoclips. Después, llegaron los momentos para tocar en vivo, crear las coreografías. Pero siempre entendí, que armar una banda implica un gran compromiso, un trabajo en equipo. Es difícil conseguirlo”, contó Celeste.

“El perfil que estoy buscando es de mujeres instrumentistas, que no solo sepan tocar bien, también que puedan sumar dentro del proyecto, que les guste la cumbia y que puedan transmitir el deseo de este género de manera genuina y que se logre un proceso creativo colectivo interesante”, afirmó.

Actriz, cantante, compositora, dramaturga, productora y gestora cultural, en todas esas funciones Celeste busca construir un contenido integral donde la música, la actuación, la narrativa y el lenguaje popular expresen una cumbia con identidad cuyana y toque femenino.

Con la intención de sacar a la figura de la mujer del lugar de la cosificación y sexualización que en la cumbia persiste en el presente, Celeste propone con Shica un rumbo opuesto al típico rol estereotipado.

“Es verdad, que el camino de las mujeres en la cumbia no ha sido fácil y digamos, hay una parte oscura en la historia, pero el lugar de la mujer en la cumbia ha evolucionando y siento que estamos en un momento donde se viene marcando una presencia diferente. Con Shica Kumbia, mostramos a una mujer sanjuanina, con orígenes huarpes y que habla en tiempo presente”, fundamentó Celeste.

Con la producción de una nueva canción en curso, Celeste pretende que una vez esté completada la banda, pueda salir a recorrer diferentes escenarios de la provincia y llegar a tiempo, para ofrecer dicha propuesta en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol.

“Me encantaría poder hacer una gira por la provincia. Ya tenemos una fecha reservada para el Cine Teatro Municipal de San Juan el 29 de noviembre. Estaremos de estreno con la banda y las nuevas canciones. También haremos homenajes a Gladys La Bomba Tucumana, Gilda, Lia Crucet y Selena, entre muchas mujeres de la cumbia”, anticipó.

El proyecto ya cuenta con seis canciones estrenadas con su correspondiente videoclip, cada una inspirada en los paisajes sanjuaninos, sus costumbres, su lenguaje, el humor, la gente y una fuerte mirada al arte social y comunitario. A su vez, los videoclips fueron realizados en distintos escenarios naturales de la provincia.

Dato

Para cumplir con el llamado a las audiciones, Celeste habilitó su cuenta de Instagram y un número de teléfono como contacto: 2644045639.