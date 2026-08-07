En medio de la investigación por el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga en un departamento del barrio porteño de Belgrano, se conoció el contenido de la llamada al 911 que realizó el vigilador del edificio para pedir una ambulancia.

La comunicación se produjo a las 5.03 de la madrugada del martes, después de que Moyano se comunicara con el personal de seguridad del edificio ViewPoint y le solicitara asistencia.

Según el relato del vigilador, el exdiputado le manifestó que estaba sufriendo “un ataque al corazón” y le pidió que llamara a una ambulancia.

El hombre se comunicó entonces con el 911 y explicó que se trataba de una emergencia médica en el departamento 21 A del edificio ubicado en avenida del Libertador 5414, en la esquina con Virrey Loreto.

“Me llamó que le pida urgente una ambulancia”

Durante la comunicación, el operador del 911 consultó al vigilador sobre el estado de Moyano y si se encontraba acompañado.

El hombre explicó que no podía precisar si estaba solo, pero confirmó que se encontraba consciente, ya que había sido el propio Moyano quien lo había llamado para solicitar ayuda.

“Está consciente, él me llamó, me llamó que le pida urgente una ambulancia”, explicó el vigilador durante la comunicación.

También confirmó que se encontraba trabajando como personal de seguridad privada del consorcio y que sería el encargado de permitir el ingreso del SAME al edificio cuando llegara al lugar.

Ante la insistencia del vigilador por la urgencia de la situación, el operador le aseguró que el pedido de asistencia ya había sido registrado.

Qué ocurrió después de la llamada

Minutos después de la comunicación con el 911, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a Facundo Moyano y Candela Arizaga en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre.

Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano. Permaneció internada durante varias horas y posteriormente recibió el alta médica. En el primer parte policial se indicó que la joven había manifestado haber sido agredida y que ambos se encontraban bajo los efectos de estupefacientes. Sin embargo, con el avance de la investigación, Arizaga modificó su primera versión de los hechos.

La Justicia ordenó además un allanamiento en el departamento de Moyano y dispuso distintas medidas de prueba para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al llamado de emergencia.

Moyano fue detenido y luego recuperó la libertad

Facundo Moyano fue detenido durante ese mismo martes, aunque recuperó la libertad horas después de ser indagado. En su declaración ante la Justicia, el exdiputado sostuvo que mantenía una relación sentimental con Arizaga y negó haberla privado de su libertad o haberla agredido.

Moyano aseguró que el vínculo con la joven siempre fue afectivo y negó que hubiera existido una situación de violencia física o verbal. También rechazó que Arizaga hubiera estado impedida de entrar o salir del departamento durante el episodio investigado.

La causa continúa abierta

Actualmente, Moyano continúa imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad. La investigación sigue en curso y la Justicia continúa analizando las distintas pruebas incorporadas al expediente, entre ellas el llamado realizado al 911, el procedimiento policial posterior, el allanamiento del departamento y las declaraciones de los protagonistas.

El contenido de la comunicación de emergencia aporta ahora un nuevo elemento a la causa y permite reconstruir qué información recibió el personal de seguridad durante los primeros minutos del episodio.