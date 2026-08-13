El llamativo mensaje de la China Suárez tras la segunda infidelidad de Icardi

Mientras Mauro Icardi atraviesa un nuevo enfrentamiento público, la China Suárez decidió mostrar un perfil bajo en sus plataformas digitales. El futbolista manifestó su indignación tras la filtración de un video donde aparecen sus hijas Francesca e Isabella en una conversación familiar.

Ante la exposición de las menores, el deportista apuntó directamente contra Wanda Nara y aseguró que mantendrá su postura firme al declarar que "No voy a negociar jamás" respecto al bienestar de las niñas.

En este contexto de tensión, la actriz compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram que captaron la atención de los usuarios. La artista se mostró alejada de las polémicas externas y enfocada en una jornada de cuidado personal.

Durante una sesión de belleza, publicó una fotografía donde se la observa recostada y agregó la frase "Limpieza facial con las manos mágicas" para describir el momento de relax que vivió.

La reaparición de la actriz sucede en un momento difícil para el delantero, quien protagoniza otro episodio de su extensa disputa con la madre de sus hijas. Suárez también subió una imagen junto a la especialista encargada del procedimiento estético, dejando en evidencia que aprovechó parte de su día para una rutina de relajación.