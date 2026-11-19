Anita Espasandín reapareció en el mundo virtual tras los fuertes rumores de crisis sentimental con Benjamín Vicuña. A pesar de que el actor chileno ya se había encargado de desmentir cualquier tipo de distanciamiento entre ambos, la mujer decidió mostrarse muy relajada ante sus más de 70000 seguidores en Instagram sin hacer alusión directa a su presente amoroso.

La publicación cobró especial relevancia luego de que Yanina Latorre asegurara que a Vicuña le incomodaría el alto perfil mediático que adquirió su novia desde el inicio del romance. La panelista también había señalado que cada vez que surgen versiones de separación, ella suele publicar una postal romántica junto al intérprete para apagar las especulaciones, aunque en esta oportunidad optó por una estrategia totalmente opuesta.

Lejos de mostrarse acompañada por su pareja, subió una historia junto a una especialista y escribió una frase que despertó todo tipo de interpretaciones entre los usuarios. "Hoy conocí a Juli, numeróloga y consultora psicológica, y me acomodó los patos", expresó junto a una fotografía donde se la puede ver sumamente sonriente y distendida frente a la cámara.

El enigmático comentario captó de inmediato la atención del público debido al delicado contexto mediático que atraviesa la relación en las últimas horas. Sin embargo, evitando cualquier declaración formal sobre los dichos que circularon en los programas de espectáculos, prefirió enfocarse en el vínculo con su comunidad digital y en nuevos proyectos personales.

En otro tramo de su mensaje, aprovechó el alcance de su cuenta para proponer una actividad interactiva vinculada a las terapias alternativas y al cierre del calendario. "Es tan lo más que estamos pensando en armar un encuentro de fin de año para hablar un poco del 2027. ¿Les divierte?", consultó abiertamente a quienes siguen su día a día, marcando así una postura diferente frente a la polémica.