El llanto de David Lebón al escuchar qué opinaba Spinetta sobre Serú Girán

David Lebón y Pedro Aznar participaron como invitados en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en la señal eltrece. Durante la emisión de este miércoles 18 de junio, los músicos brindaron detalles sobre sus futuros conciertos en el Arena de Buenos Aires, donde interpretarán canciones de Serú Girán. En medio de la charla, la producción emitió una grabación antigua en la cual Luis Alberto Spinetta elogiaba la calidad artística del grupo.

En el video, Spinetta afirmaba que "Yo creo que el más grande conjunto que hubo acá fue Serú. Almendra puede haber sido muy importante, pero no voy a decir, como un salame, que fue el mejor. Sé que Serú Girán fue importantísimo y fue el conjunto que más me gustó a mí de todos los que vi".

Al observar las imágenes, Lebón se mostró profundamente conmovido y no pudo evitar las lágrimas. Ante este gesto, Pedro Aznar intervino para valorar el aporte de la agrupación anterior del Flaco al decir que "Yo contrarrestaría diciendo que Almendra no solo fue un grupo grandioso, sino que fue pionero. Estuvo en el arranque, al principio de las cosas".

La trayectoria común entre Lebón y Spinetta tiene sus raíces en la década de los 70, cuando integraron Pescado Rabioso entre 1972 y 1973. En ese periodo grabaron obras fundamentales de la discografía nacional como Desatormentándonos y Pescado 2. La relación entre ambos trascendió lo profesional y se convirtió en una amistad que los llevó a reencontrarse sobre el escenario en 2009 para el histórico evento de las Bandas Eternas.

Por su parte, Mario Pergolini compartió su perspectiva sobre la relevancia de la banda para el público y los colegas al señalar que "Terminó siendo la banda de sonido de nosotros, incluso de los músicos. Debe ser muy loco para ustedes formar parte de esa obra. No sé cómo lo viven".

Lebón, todavía sensibilizado por el archivo audiovisual, le respondió al conductor destacando su evolución profesional al comentar que "Yo me acuerdo, Mario, cuando vos empezaste en la radio y, no sé, te escuchaban cuatro por ahí. ¿No? Y mirate ahora". El presentador cerró el momento con una humorada al decir que "Y sí, ahora ya son ocho".