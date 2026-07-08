El llanto de Enzo Fernández al hablar de Messi y la remontada argentina

La Selección Argentina consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial tras una remontada histórica frente a Egipto. El conjunto nacional se encontraba en desventaja por dos tantos hasta el minuto 79, pero la situación cambió drásticamente para finalizar con un triunfo por tres a dos gracias a los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Tras el pitazo final, el autor del último gol conversó con Sofi Martínez para Telefe y no pudo evitar que las lágrimas fluyeran al hablar sobre el capitán.

En medio de la entrevista, el futbolista se mostró profundamente conmovido al considerar lo que significa la presencia de Messi en el equipo. Entre lágrimas, Fernández confesó que "viendo a Leo, que al final es nuestro mayor ejemplo... perdón que me emociono", destacando la inmensa capacidad de lucha del 10.

El mediocampista profundizó en su sentimiento y explicó que "él demuestra que siempre se puede ir hacia adelante, a pesar de las adversidades. Hoy es una recompensa grande para todos", resaltando el deseo del plantel de regalarle una alegría al referente.

La charla también permitió conocer la perspectiva del grupo sobre el esfuerzo realizado y el vínculo con la hinchada. El jugador señaló que "sabemos cómo lo vivimos, toda la gente que está atrás de nosotros, nuestras familias... que el fútbol o Dios te regale estos momentos es algo increíble".

Con un ánimo un poco más distendido, Fernández se refirió al fervor de la gente en las calles y bromeó sobre la posibilidad de decretar un feriado nacional diciendo que "esa es la campaña que estamos haciendo, ¡libre para todos!". Finalmente, quiso dejar un mensaje para el público argentino asegurando que "se siente mucho que están atrás de nosotros apoyándonos, les mando un beso a todos y los amo".