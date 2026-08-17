El llanto de Lapegüe porque su hijo abandona Argentina para irse a otro país

El aeropuerto de Ezeiza fue el lugar elegido para la despedida de Franco Elvis Lapegüe, quien a sus 28 años partió hacia Estados Unidos. El joven iniciará una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard, enfocando su carrera en las finanzas y manteniendo un perfil alejado de la exposición mediática de sus padres, Sergio Lapegüe y Silvia Todaro.

El conductor de Lape Club Social compartió el orgullo por este logro académico mediante sus redes sociales. En su mensaje, el periodista le dedicó unas palabras a su hijo mencionando que "Hoy, Fran, toca despedirte. Hoy encaras tu máximo desafío. Siempre en silencio. Siempre bajo perfil en medio de nuestra familia de locos. No te alcanzó con tu tremendo promedio en la facultad que fuiste por más".

El proceso para ingresar a esta institución requirió de gran esfuerzo y dedicación por parte de Franco, quien sorprendió a sus padres al anunciarles que "APLIQUÉ EN HARVARD. Voy a hacer un MBA en Business Administration". La institución educativa es reconocida por albergar a ocho expresidentes estadounidenses y más de 160 premios Nobel. Sobre este entorno, Sergio comentó que "Es la universidad más importante del mundo. Vas a estudiar y vivir en el campus, donde se recibieron 8 ex presidentes norteamericanos y más de 160 premios noveles".

Su madre, conocida como Bochi Todaro, también expresó su apoyo públicamente al señalar que "Con mucho esfuerzo y entusiasmo hoy llegó el día de ir por aquello que deseabas, metas que vos solo te pusiste y a nosotros sorprendiste. Disfrutalo que esto que vas a vivir es único y merecido. Te amo y te admiro, siempre con vos". Por su parte, su hermana Mica Lapegüe manifestó su alegría al decir que "Es mi hermano. Qué orgullo el mío. Te amo como a nadie".

El periodista, quien recientemente se había mostrado conmovido por una carta de Lionel Messi donde expresó que "Acá estamos todos emocionados", cerró su dedicatoria deseando la felicidad de su hijo en esta nueva etapa. Al recordar el mensaje del futbolista para su padre, Sergio mencionó que "esperaba tu mensaje después de cada partido y vos no me llamabas".

En sus palabras finales escribió que "Solo deseo que seas feliz. Que disfrutes cada paso. Siempre vamos a estar con vos a pesar de la distancia. No hay techo pa. Seguí tu camino. Tus amigos y tu familia te bancan y estamos orgullosos de cada paso sin hacer alardes de tus logros. Me seguís enseñando. Te amo". Ahora, Franco vivirá en el campus universitario para completar sus estudios superiores.