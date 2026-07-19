El llanto de Marcelo Tinelli por el posible último partido de Messi en Argentina

El conductor televisivo manifestó sus sentimientos a través de las redes sociales en las horas previas al partido definitorio entre los seleccionados de Argentina y España en el Mundial 2026. Mediante una grabación en su perfil de Instagram, el empresario se mostró conmovido por la instancia que atraviesa el conjunto nacional y dedicó palabras directas hacia el capitán del equipo.

La proximidad del encuentro decisivo generó una fuerte reacción en el animador, quien reconoció que la ansiedad le impidió conciliar el sueño. En su mensaje, expresó la satisfacción de encontrarse en el lugar de los hechos junto a sus dos hijas y miles de simpatizantes que viajaron para alentar al plantel conducido por Lionel Scaloni.

Me acabo de despertar, no pude dormir más por la ansiedad y quería decirles que estoy muy feliz, muy emocionado de estar en este lugar, manifestó el presentador. Asimismo, transmitió su gratitud hacia la delegación por la oportunidad de acompañar el proceso en esta instancia deportiva. Quería agradecerle al grupo, a toda la familia de la Selección argentina por permitirnos estar acá viviendo este sueño, sostuvo.

El empresario hizo hincapié en el sentimiento de unidad que despierta el combinado albiceleste tanto entre los asistentes al estadio como en los espectadores que siguen el evento desde diferentes puntos del planeta. Disfrutamos de esta alegría de estar todos juntos acá, no lo digo por mi familia, por estar con mis dos hijas, sino por todos los argentinos que vamos a estar acá y en todo el mundo, remarcó con la voz afectada por la emoción.

De cara al resultado del partido ante el conjunto europeo, el conductor garantizó el apoyo incondicional hacia los futbolistas. Estamos orgullosos y pase lo que pase vamos a estar acompañando a la mejor Selección argentina de la historia, aseguró. Posteriormente, se enfocó en la figura del delantero estrella ante la posibilidad de que este sea su último torneo ecuménico. Vamos a estar acompañando al más grande capitán y ojalá que nos dé su last dance en este partido, indicó.

Con lágrimas visibles, el animador expuso la intensidad de las sensaciones previas al ingreso al estadio. Muchas emociones y quería compartirlo porque ya quiero estar en la cancha, confesó, para luego añadir: Gracias Argentina por permitirnos vivir esto, es hermoso más allá del resultado. Amo ser argentino, estoy orgulloso.

En el texto que complementó su publicación digital, el conductor profundizó sobre el impacto del momento y la historia del fútbol local. Emoción eterna. Me pegó el llanto como a tantos miles de argentinos, gritamos goles llorando, describió. En ese sentido, contextualizó el valor estadístico de la jornada actual. Hoy estamos acá ante la séptima final de una Selección Argentina en una Copa del Mundo, puntualizó antes de reiterar los agradecimientos a los jugadores y al cuerpo técnico.

La conclusión de su mensaje escrito estuvo centrada en un pedido explícito para el capitán argentino respecto a su continuidad en el equipo. Y Leo, ojalá no te vayas (esto me tiene arruinado). Y si tenés que dejar de vestir la celeste y blanca, sabé que te vamos a extrañar siempre y te llevaremos en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestra piel, manifestó.

Para finalizar, el presentador vinculó la importancia de este compromiso con distintos elementos de la identidad y la historia nacional, recordando el escenario norteamericano. 32 años después estamos otra vez acá en USA. Por el pueblo argentino que la banca, por nuestra bandera, por los que ya no están, por nuestro suelo, por el lugar donde voy a morir, por Malvinas, por el Diego y porque no sea la última de Leo, cerró.