Lionel Messi volvió a protagonizar una imagen que quedará grabada en la memoria de los hinchas argentinos. Apenas terminó el partido frente a Egipto, después de una remontada inolvidable por 3-2 que clasificó a la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán argentino rompió en llanto.

El abrazo con sus compañeros, la emoción contenida y las lágrimas del máximo referente de la Albiceleste reflejaron todo lo que significó una victoria que tuvo de todo: tensión, sufrimiento, reacción y una dosis enorme de carácter.

Una noche con el sello de Messi

El partido ante Egipto tuvo al rosarino como uno de los grandes protagonistas. Messi falló un penal en un momento clave del encuentro, pero una vez más mostró por qué es considerado uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Lejos de quedarse con ese golpe, el capitán apareció cuando Argentina más lo necesitaba. Marcó el gol del 2-2, alcanzó los 20 goles en la historia de los Mundiales y volvió a encender la ilusión de un equipo que estaba contra las cuerdas.

Una emoción que resume todo

Con el pitazo final, Messi quedó rodeado por sus compañeros mientras las tribunas celebraban una victoria agónica. La emoción del capitán fue inmediata: lágrimas, abrazos y una descarga después de un partido que exigió al máximo a la Selección.

A sus 39 años, y en una Copa del Mundo que podría ser la última de su carrera, cada partido tiene un significado especial para el 10. Cada minuto, cada gol y cada festejo parecen tener un valor diferente.

La imagen de una generación

Argentina sufrió, estuvo cerca de quedar eliminada y logró una remontada que parecía imposible. En ese contexto, la imagen de Messi llorando después de la clasificación representa mucho más que una celebración.

Resume el esfuerzo de años, la presión de vestir la camiseta argentina, la búsqueda permanente de nuevos desafíos y el deseo de seguir escribiendo historia.

El llanto del capitán después del triunfo ante Egipto ya forma parte de las postales inolvidables de los Mundiales y vuelve a demostrar que, incluso después de haberlo ganado todo, Lionel Messi todavía juega cada partido con la misma pasión.