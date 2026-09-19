El llanto de Nazarena Vélez tras los fuertes dichos de Viviana Colmenero

Un tenso cruce en el ámbito del espectáculo generó una fuerte ola de repudio tras las declaraciones de Viviana Colmenero sobre Tamara Paganini durante una transmisión del reality Gran Hermano Generación Dorada por DGO. En dicha emisión junto a otros participantes, Colmenero cuestionó la derrota de Paganini en sus dos etapas en el juego e hizo referencia a una conducta autodestructiva, una frase que causó indignación debido a que la propia participante había compartido públicamente que atravesó situaciones similares en su pasado.

Pese a que la responsable intentó pedir disculpas y retractarse, la viralización del fragmento provocó un rechazo generalizado en el medio y en plataformas digitales.

Ante esta situación, Nazarena Vélez expresó un profundo malestar movilizada por el dolor de su historia familiar ligada al fallecimiento de su expareja Fabián Rodríguez, padre de su hijo Thiago. La panelista no ocultó sus lágrimas al recordar aquel suceso y cargó duramente contra la actitud de la exprimera jugadora por banalizar un tema sensible en el contexto de una competencia.

Vélez manifestó su angustia al señalar "es tan doloroso, tan desgarrador… a uno le juega la culpa de no haber visto señales" para remarcar el impacto que dejan estas situaciones. Además, agregó "uno queda con tanto dolor encima… es un lugar tan oscuro. Cuando uno pierde a alguien de ese modo es tan desgarrador que ni siquiera se puede poner en palabras. No se puede creer escuchar cosas así, menos por un juego y a una mujer que contó que lo quiso hacer. Es despiadado".

Finalmente, al referirse al accionar de la streamer, calificó los dichos como aberrantes y remarcó "no puedo creer que venga de una mujer", dejando en claro el nivel de dolor que produce abordar problemáticas de salud mental de forma imprudente en los medios de comunicación.