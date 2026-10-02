El Loco Amato vuelve a San Juan y ya tiene fecha para su próximo show

Cristian “El Loco” Amato volverá a presentarse en San Juan el próximo sábado 5 de diciembre, luego de varios meses de espera. El cantante cordobés regresará a una de las provincias donde mantiene una importante convocatoria y donde sus presentaciones reúnen a miles de seguidores.

Si bien la fecha del espectáculo ya fue definida, todavía no se confirmó oficialmente el lugar donde se realizará. Entre las posibilidades aparece la cancha del Club Atlético Trinidad, que sería el escenario elegido para recibir al cuartetero, aunque resta el anuncio formal de la organización.

El regreso se producirá pocos meses después de su última presentación en la provincia. El pasado 6 de junio, Amato actuó en el Club Atlético Colón Junior, en una noche que reunió a una gran cantidad de público y en la que interpretó parte de sus principales canciones.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre el escenario, la organización y el comienzo de la venta de entradas, el 5 de diciembre ya quedó establecido como la fecha del próximo regreso de El Loco Amato a San Juan.