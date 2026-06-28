El look de Valu Cervantes para lucir cómoda y elegante esta temporada

La moda deportiva continúa su expansión y Valu Cervantes lo demostró con una de sus recientes elecciones de vestuario. La influencer se inclinó por un conjunto deportivo en color celeste que logra unir las tendencias actuales con la practicidad cotidiana. Esta opción resulta ideal para quienes buscan una imagen arreglada sin tener que dejar de lado la comodidad.

Para complementar su estilo, utilizó una musculosa blanca básica que brindó equilibrio y luz a la propuesta general. El look sumó anteojos de sol con una clara inspiración en la década de los 90 y diversas joyas delicadas. Estos accesorios permitieron elevar el nivel de la vestimenta manteniendo siempre el espíritu relajado que caracteriza a este tipo de prendas.

La elección del color celeste no fue azarosa, ya que los tonos pastel ganan espacio en las colecciones de moda. Este color se posiciona como un favorito para los días de calor por su frescura y sofisticación. El estilo conocido como sporty chic se estableció como una corriente masiva en las últimas temporadas debido al impacto de las redes sociales y al auge de la ropa confortable.

Para alcanzar este resultado moderno, la clave reside en mezclar piezas de carácter deportivo con complementos elegantes. Quienes deseen recrear esta apuesta pueden optar por conjuntos en colores pastel, prendas básicas neutras y anteojos con diseños retro. Un maquillaje natural junto a un peinado descontracturado ayudan a cerrar un efecto estético que prioriza la simplicidad efectiva para la temporada de primavera y verano.