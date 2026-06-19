El look de Zaira Nara que combina lujo y pasión por la Selección Argentina

Zaira Nara se posicionó nuevamente como una referente de la moda al mostrar el atuendo seleccionado para asistir a los estadios durante el Mundial 2026. Instalada en Estados Unidos por compromisos laborales, la modelo utilizó sus plataformas digitales para detallar las piezas de una propuesta que busca el equilibrio entre la comodidad y el lujo.

La base de su vestuario consistió en una camiseta alternativa de la Selección Argentina en un tono celeste grisáceo. Esta prenda fue acompañada por un short deportivo de la marca Adidas en la misma gama de color y un top blanco de estilo deportivo para lograr una estética moderna y relajada.

El conjunto incorporó accesorios que elevaron el perfil del outfit. La conductora eligió una cartera de lujo en color celeste, anteojos de sol de inspiración retro y una pulsera rígida. Como detalle simbólico, sumó una medalla con el escudo nacional argentino para reforzar el espíritu mundialista del conjunto.

Para el calzado, la modelo preparó dos opciones para adaptarse a distintos momentos del día. Una de ellas consistió en botinetas de estilo urbano, mientras que la otra alternativa fueron botas de gamuza en color camel para sumar sofisticación. La combinación de estos elementos define una estética sporty chic bajo una paleta de colores dominada por el celeste, el blanco y el beige.