El look lencero de Pampita que es tendencia en las calles de Miami

Carolina Ardohain reafirmó su rol como referente de la moda argentina durante su estadía en Miami en el marco del Mundial 2026. La conductora recorrió las calles estadounidenses con un vestido lencero blanco que se posiciona como una de las elecciones más elegantes de la temporada actual. Se trata de un diseño de inspiración slip dress realizado en tela satinada que aporta movimiento y un estilo romántico al conjunto.

La pieza elegida por la modelo cuenta con detalles de encaje tanto en el escote como en el ruedo, terminaciones que elevan la propuesta hacia un plano más femenino. Para complementar el vestuario, optó por unas sandalias blancas de tiras finas con taco alto, logrando una estética minimalista donde la prenda principal fue la protagonista absoluta. Este tipo de calzado ayuda a estilizar la figura y mantiene la delicadeza que requiere un vestido de satén.

La versatilidad de esta prenda permite su uso en diversas situaciones, ya sea para eventos diurnos con calzado bajo o para salidas nocturnas con accesorios más producidos. En esta oportunidad, el color blanco funcionó para resaltar el bronceado y transmitir la frescura necesaria para afrontar las altas temperaturas de la ciudad. Con accesorios discretos, la modelo demostró que es posible lograr un look chic y atemporal mediante una combinación simple pero efectiva.