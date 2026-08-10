El look relajado de Juana Viale que es muy fácil de imitar

Juana Viale se puso al frente de su ciclo en la pantalla de El Trece este domingo nueve de agosto de 2026. Al iniciar la emisión, la conductora saludó a la audiencia diciendo "Hola, hola. ¿Cómo están en sus casas? Feliz domingo para todos" mientras se refería a las bajas temperaturas que marcaron la jornada.

En su monólogo de apertura, expresó que "Hace una fresca que no se la puede creer ni el mismísimo Dios" y agregó sobre el clima que "Yo pensé que había pasado el fresquete, pero vino potenciado a un millón después de esa tormenta que tuvimos, que fue, ¿cuándo fue? El jueves, por ahí. Sí, ni me acuerdo, ya pasó tanto tiempo".

Para esta ocasión, la figura televisiva se alejó de los vestidos formales y prefirió un conjunto de dos piezas que combinaba soltura y elegancia. Describió su vestimenta comentando que "Tengo una camisita blanca hermosísima, pero yo quiero que se vean las rayitas" y consultó sobre el diseño al decir "No sé bien cómo se llama eso... Un tableado".

Luego detalló su combinación al afirmar "Nos vamos a encontrar en el tableado. Es una camisa blanca con unas babuchas de terciopelo negro" y anticipó la llegada de la próxima temporada al señalar que "Ya viene primavera-verano, chicos, en todas las roperas".

En cuanto a su arreglo personal, Viale mencionó la labor de su equipo de estilismo para completar la propuesta. Sobre el cabello explicó que "Me peinó Juan Fojo, ¿qué metimos? Un batido de coco, esa es la mía" y reflexionó que "Brushing es muy de los noventas, ¿o no? La palabra brushing. Bueno, y me maquilló Cris Sepúlveda con un color turquesa ahí para meterle un color, por favor, señora".