El Museo del Louvre reabrió este miércoles al público la Galería de Apolo, el histórico salón donde se encontraban las Joyas de la Corona francesa que fueron robadas el pasado 19 de octubre. Sin embargo, los visitantes no podrán ver los tesoros que durante siglos fueron una de las grandes atracciones del museo: la sala permanece completamente vacía de objetos de valor.

La reapertura permite únicamente contemplar el imponente decorado interior, con sus pinturas y ornamentaciones realizadas por reconocidos artistas de los siglos XVII y XIX, entre ellos Charles Le Brun.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los turistas fue el balcón desde donde los delincuentes ingresaron utilizando un montacargas. El sector permanece protegido desde diciembre con una estructura de seguridad.

“Creo que ahora resulta aún más interesante visitarlo, porque pensar en lo que ocurrió aquí y estar donde se llevó a cabo uno de los mayores atracos de esta década lo hace aún más místico”, expresó Aron, un turista alemán que recorrió la galería durante la reapertura.

Las joyas robadas no volverán por ahora

Las ocho piezas sustraídas —entre ellas collares, tiaras, relicarios y broches con piedras preciosas— tienen un valor económico estimado de 88 millones de euros, aunque su importancia histórica y patrimonial es considerada incalculable.

Pese a que los cuatro integrantes del grupo acusado de cometer el robo fueron detenidos, las autoridades todavía no lograron recuperar las joyas.

Según trascendió, las piezas no regresarán a la Galería de Apolo. En el futuro serán trasladadas a un nuevo espacio dentro del Louvre, diseñado especialmente para proteger objetos de máximo valor, sin ventanas y con medidas de seguridad reforzadas.

Hasta que esa sala esté terminada, el museo mantendrá la exposición suspendida.

El “atraco del siglo” como nuevo atractivo turístico

Aunque algunos visitantes lamentaron la ausencia de las joyas, otros reconocieron que el hecho convirtió a la galería en un lugar cargado de historia reciente.

“No creo que el museo lo promocione porque, en cierto modo, hirió su imagen, pero sí tiene una cierta reputación”, opinó Aron.

Otros turistas compararon el episodio con una película de robos. “Es como Ocean’s 11, como si fuera un plató, pero todo ocurrió en la vida real”, señaló James, un visitante australiano.

Un museo marcado por otros robos históricos

El Louvre ya había sido escenario de otros golpes a lo largo de su historia. Entre los más recordados se encuentra el robo de la Mona Lisa en 1911, cuando la famosa obra de Leonardo da Vinci fue sustraída y recuperada dos años después.

También hubo robos en 1983, cuando desaparecieron dos armaduras renacentistas; en 1995, con la sustracción de tres obras en distintos episodios; y en 1998, cuando desapareció el cuadro “Le Chemin de Sèvres”, que nunca fue encontrado.

Tras el último golpe, el museo aceleró sus medidas de seguridad con nuevas herramientas de vigilancia, mayor control policial y refuerzos en sus accesos. Sin embargo, debido a la magnitud del histórico edificio —que ocupa unas 30 hectáreas e incluye también los Jardines de las Tullerías—, la modernización del sistema demandará tiempo.