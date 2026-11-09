La misa que el papa León XIV celebrará este lunes a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, tendrá un significado que va más allá de la convocatoria religiosa. El lugar elegido guarda una memoria especial para la Iglesia argentina: fue uno de los escenarios de la primera visita de Juan Pablo II al país, en junio de 1982, durante la guerra de Malvinas.

El 12 de junio de aquel año, pocos días antes de la finalización del conflicto bélico, el entonces Pontífice celebró allí una misa por la Nación Argentina. Su presencia se produjo en un momento de profunda conmoción social y política, cuando el país atravesaba uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente.

La elección del mismo espacio para la celebración de León XIV recupera ese antecedente y conecta dos visitas papales separadas por más de cuatro décadas. La Argentina no recibía a un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II regresó al país.

El Monumento de los Españoles también tiene otro antecedente relevante para la vida religiosa nacional: fue escenario del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, que contó con la presencia del entonces cardenal Eugenio Pacelli, quien años después sería elegido como el papa Pío XII.

En esta oportunidad, la misa de León XIV estará dedicada a las familias y será uno de los momentos centrales de su segundo día en el país. La celebración permitirá reunir a miles de fieles en un espacio que ya forma parte de la memoria de las grandes convocatorias católicas en Argentina.

Así, la elección del Monumento de los Españoles combina una celebración del presente con un recuerdo histórico: el de otro Papa que llegó al país en un momento difícil y convocó a los argentinos a encontrarse en la fe.