San Juan tendrá una jornada calurosa este lunes 9 de noviembre, con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C y una mínima de 15°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El día comenzará con condiciones relativamente estables, aunque se espera un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones aislados durante la tarde.

El pronóstico anticipa un ascenso de la temperatura respecto al domingo, en una jornada que coincidirá con el feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Durante las primeras horas del lunes, el cielo se presentará algo nublado en San Juan Capital. La temperatura mínima rondará los 15°C, mientras que el viento soplará desde el noroeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En este tramo de la jornada, las probabilidades de precipitaciones serán bajas, por lo que se espera un comienzo de día sin mayores complicaciones meteorológicas.

Calor, viento norte y posibles chaparrones por la tarde

Después del mediodía, el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar la máxima prevista de 31°C. El viento cambiará de dirección y llegará desde el sector norte, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Para la segunda parte del día, el SMN contempla la posibilidad de chaparrones aislados. Si bien no se trata de un escenario de lluvias generalizadas, la inestabilidad podría aparecer en distintos sectores de la provincia.

Cómo estará la noche en San Juan

Durante la noche del lunes, las condiciones continuarán siendo cálidas, con una temperatura cercana a los 25°C. El viento norte seguirá presente, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por el calor, el viento del norte y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.