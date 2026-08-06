El mal momento de Luck Ra tras separarse: "Está deprimido y con pánico"

La escena mediática se vio sacudida por el final del vínculo amoroso entre La Joaqui y Luck Ra, un desenlace que dejó a la cantante con el corazón roto. Según trascendió, el músico la invitó a Madrid para pasar siete días, un gesto que ella interpretó como el preludio de una propuesta de matrimonio. Sin embargo, la realidad fue distinta y la relación terminó abruptamente en la capital española.

Yanina Latorre reveló detalles del quiebre en su programa radial y explicó que la ruptura ocurrió de forma inesperada para la artista. La panelista relató que "a la cuarta noche la dejó. Él la invitó para dejarla, que es bastante querida, ella es mucho más querida en el ambiente de ellos. Ahora Luck Ra está deprimido porque tiene pánico a la cancelación y lo están hateando mucho", señaló sobre el presente del joven cordobés.

El trasfondo de la decisión estaría vinculado a las diferentes expectativas de vida de ambos. Mientras ella buscaba estabilidad, él se habría sentido sobrepasado por la intensidad del vínculo. Latorre describió la situación al comentar que "la manera en que lo que describió, cómo fue pensando que él iba a pedir que se casen y que en realidad la llamó, la invitó a Madrid para dejarla, fue tremendo".

La historia personal de la cantante también pesó en el impacto de la noticia. Al respecto, la informante sostuvo que "ella tuvo mucha mala suerte en el amor, nunca se pudo casar y ella es muy Susanita, sufrió violencia de género, ella tuvo una vida muy dura. Y él es un pendejo, y no lo estoy criticando, que está muy pegado, se enamora de La Joaqui, pero él empezó a sentir que ella estaba para casarse, estar juntos, mantener dos pibas".

Uno de los puntos de mayor fricción habría sido la cercanía geográfica que ella buscó. La panelista detalló que "de hecho, ella se compró una casa en la esquina de la casa de él en San Isidro y eso a él lo empezó a ahogar. Tengo mucha data. Te digo, porque la verdad nos quedamos todos, lo bloqueo de todos lados, a los tiros", concluyó sobre el estado actual del conflicto. Recientemente, la aparición de la cantante en un evento de Rosalía evidenció el malestar que atraviesa tras decidir cortar todo tipo de contacto con su expareja.