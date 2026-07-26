El mal momento que vivió Luciana Salazar con su nuevo y millonario novio

Ángel de Brito sorprendió en la transmisión de Bondi Live al relatar una situación particular que involucra a Luciana Salazar. Según la información brindada por el conductor, la modelo habría atravesado un inconveniente durante uno de sus traslados recientes al exterior.

Respecto a este episodio, el periodista lanzó que "La mudaron de hotel" y despertó la intriga de sus compañeros de programa. Al ser consultado sobre los motivos detrás de este cambio repentino de alojamiento, explicó que la situación se dio "Porque el señor que la invitó, un ‘amigo’... se enteró la esposa". Sin profundizar en mayores detalles, el comunicador cerró el relato con ironía al comentar que son "Cosas que ocurren".

Esta revelación reavivó las versiones sobre el presente sentimental de la modelo con el empresario tecnológico Eduardo Wassi. Previamente, Pepe Ochoa había asegurado en LAM que el vínculo entre ambos no se trata de algo pasajero.

El panelista sostuvo que la historia de amor ya llevaría varios meses y afirmó que "No es chongo, es novio". Los rumores en torno a la pareja cobraron fuerza mientras la mediática pasaba sus días en Miami junto a su hija Matilda para presenciar el Mundial 2026.

Ante la difusión de estas informaciones, Luciana Salazar decidió expresarse a través de sus redes sociales personales, aunque evitó dar una confirmación directa. En sus historias de Instagram, la protagonista manifestó que "Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo".

Asimismo, se mostró firme frente a las noticias publicadas recientemente y remarcó que "No me voy a hacer cargo de nada de lo que están publicando en portales o redes que no haya salido de mi boca". Finalmente, aclaró que será ella misma quien dé a conocer su situación sentimental cuando lo considere oportuno.