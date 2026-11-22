El mal tiempo también le pasó factura a la convocatoria de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Durante la segunda noche, desarrollada este sábado 21 de noviembre, las tribunas del Estadio San Juan del Bicentenario mostraron una postal diferente a la jornada inaugural: numerosos espacios vacíos y una ocupación visiblemente menor, en medio de las complicaciones provocadas primero por el viento Zonda y posteriormente por el ingreso del viento sur.

Las imágenes registradas durante los espectáculos dejaron en evidencia los claros en distintos sectores de las plateas y tribunas, especialmente en las zonas superiores. Si bien el campo de juego reunió a una importante cantidad de espectadores que llegaron para disfrutar de Andrés Calamaro y Diego Torres, el marco general fue diferente al de la primera noche, cuando la celebración había tenido una convocatoria masiva.

El contraste fue notorio. El viernes 20 de noviembre, la apertura de la Fiesta del Sol había convocado a cerca de 70.000 personas en todo el predio, entre la feria, el Velódromo Vicente Chancay y el Estadio del Bicentenario. En aquella oportunidad, los recitales de Turf y Tan Biónica fueron los grandes atractivos musicales de la jornada.

Sin embargo, el sábado las condiciones meteorológicas cambiaron por completo el panorama. Primero fue el viento Zonda, que comenzó a sentirse durante la tarde, y luego llegó el viento sur, con fuertes ráfagas que levantaron tierra y complicaron todavía más la situación. Este escenario obligó a modificar la programación original de la fiesta.

Una noche condicionada por el viento

La primera decisión importante llegó durante la tarde del sábado, cuando el Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol anunciaron la suspensión de todas las actividades de la feria, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

La disposición alcanzó a los stands, los patios gastronómicos, los espectáculos de artistas locales y las demás propuestas previstas en ese sector del predio de Pocito.

La situación se complicó todavía más alrededor de las 21, cuando el ingreso del viento sur provocó fuertes ráfagas que levantaron importantes cantidades de tierra y dificultaron la circulación por los accesos al complejo. El polvo y las condiciones climáticas adversas se convirtieron en protagonistas de una noche que originalmente estaba pensada para desarrollarse con normalidad.

A pesar de ese escenario, la organización resolvió mantener los espectáculos principales. En el Velódromo Vicente Chancay se realizó la presentación de Parque Triásico, aventura y descubrimiento, mientras que en el Estadio del Bicentenario continuaron los recitales nacionales.

Andrés Calamaro fue uno de los protagonistas de la noche y Diego Torres tuvo a su cargo el cierre musical, ya durante la madrugada del domingo 22 de noviembre.

Aunque miles de sanjuaninos decidieron asistir de todas maneras, las fotografías muestran que las tribunas no alcanzaron el nivel de ocupación observado durante la jornada inaugural. De todos modos, no se cuenta con una cifra oficial de asistentes a la segunda noche que permita establecer la diferencia exacta.

La feria tendrá una jornada extra

Como consecuencia de la suspensión, el Gobierno provincial confirmó que las actividades de la feria correspondientes al sábado serán reprogramadas para el lunes 23 de noviembre, a partir de las 19, con entrada gratuita.

De esta manera, la Fiesta Nacional del Sol sumará una jornada para recuperar parte de las propuestas que no pudieron realizarse por las condiciones meteorológicas.

El viento terminó siendo un protagonista inesperado de la segunda noche. No consiguió detener los grandes recitales, pero sí modificó el funcionamiento del predio y dejó una imagen diferente en las tribunas del Bicentenario.