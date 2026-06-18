El maltrato de James Rodríguez a la hija menor del presidente de Colombia

En una reciente charla radial que captó la atención pública el 18 de junio, Antonella Petro compartió los detalles del encuentro con la selección nacional antes de su viaje al Mundial 2026. Durante la ceremonia de entrega de la bandera en el aeropuerto de Catam el pasado cuatro de junio, la hija menor del presidente fue la encargada de recibir a los jugadores en una primera instancia de saludo.

En ese contexto, la joven de 17 años buscó un recuerdo con el capitán del equipo, aunque el cruce no resultó como esperaba inicialmente porque el volante "no me había escuchado".

La adolescente detalló que ella cumplía la función de saludar a los deportistas antes de que llegaran a la posición de su padre. Según su testimonio, "Como él iba pasando y él me dio la mano, y yo ahí le pregunté que si me podía tomar una foto con él".

Antonella confesó su preferencia por el capitán al recordar que "Primero pasaban por mí, me daban la mano y dije: No, al único que le voy a pedir foto es a James". Al explicar cómo se dirigió al 10 de la Tricolor, recordó que "Dije como: ¿Me podría regalar una foto? o algo así" y acotó que sus palabras fueron "Algo por el estilo".

A pesar de la desilusión inicial que se viralizó en plataformas digitales, la joven descartó cualquier gesto de mala voluntad por parte del deportista. Explicó que "Él pasó de largo, y le recibió el sombrero de mi papá y ya" sin notar su presencia.

La conversación destacó que el futbolista se encontraba "distraído" o simplemente "en su mundo" ante la concentración del viaje. Antonella validó esta percepción al señalar que "Sí, eso fue lo que él dijo" posteriormente para ratificar que el jugador no percibió su voz.

La historia tuvo un cierre positivo el seis de junio cuando el propio James Rodríguez respondió públicamente a través de sus redes sociales. El referente del plantel nacional aseguró que "Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto".