En el marco del Día Mundial de la Voz, el Hospital Marcial Quiroga ha estructurado su campaña anual bajo dos ejes fundamentales: la detección técnica de patologías y la educación en hábitos saludables. En diálogo con DIARIO HUARPE, la Dra. Roxana Gatica, jefa del servicio de Otorrinolaringología, detalló que el éxito del tratamiento depende tanto de un diagnóstico preciso como de la conducta diaria del paciente.

El proceso de diagnóstico: mirar para curar

Para identificar afecciones, el hospital realiza una Rhinofibrovideolaringoscopía, un estudio clave que permite observar el funcionamiento real de la laringe. Según explicó la especialista, el procedimiento consiste en ingresar una microcámara por las fosas nasales con anestesia local para evaluar la anatomía y la dinámica de las cuerdas vocales.

“Le pedimos al paciente que hable mientras observamos la pantalla. Buscamos específicamente nódulos, pólipos o hiatus, que son las patologías más frecuentes derivadas del mal uso de la voz”, señaló Gatica. Este abordaje conjunto con el área de Fonoaudiología permite definir si el paciente requiere una rehabilitación conductual o si el cuadro ha avanzado hasta una instancia quirúrgica.

La higiene vocal: el hábito como medicina

Más allá del diagnóstico clínico, la campaña hace hincapié en la higiene vocal, un conjunto de medidas preventivas para evitar el deterioro del sistema fonador. La doctora destacó que la mayoría de las lesiones podrían evitarse con conductas básicas que muchas veces se pasan por alto.

Hidratación profunda: Es el factor más crítico. El consumo constante de agua mantiene las cuerdas vocales lubricadas, reduciendo el impacto de la fricción al hablar.

Educación fonoaudiológica: Especialmente para docentes, periodistas y locutores, aprender técnicas de apoyo respiratorio es vital para no "forzar" la laringe.

Evitar el sobreesfuerzo: Identificar cuándo la voz está cansada para realizar reposos vocales oportunos.

"A veces no hay ninguna patología instalada, pero detectamos malos hábitos. Allí es donde la higiene vocal se vuelve la herramienta más potente para evitar que ese paciente llegue al quirófano", advirtió la profesional.

Turnos y atención

La campaña, que se extenderá por tres meses debido a la demanda, se lleva a cabo los jueves y viernes. Los interesados deben solicitar turno previo para acceder a la evaluación y a las pautas de cuidado personalizadas que brinda el equipo interdisciplinario del hospital.