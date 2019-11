El Masa participará en el plenario de CGT y ratificó un Pacto Social con leyes específicas

Los sindicatos que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que lidera el dirigente taxista Omar Viviani, confirmaron este mediodía que participarán el viernes próximo en el plenario de secretarios generales de la CGT, y se pronunciaron por "la necesidad de un Pacto Social, aunque con leyes específicas que apruebe el Congreso".



"Es imprescindible un Pacto Social, pero no cualquier Pacto Social sino con un acuerdo y leyes específicas que apruebe el Congreso. De lo contrario, luego no se cumple", afirmaron los principales referentes del espacio sindical, quienes ratificaron que en el plenario del viernes en la CGT participará el presidente electo Alberto Fernández.



En una reunión con la prensa realizada hoy en la Asociación del Personal Legislativo (APL), que conduce Norberto Di Próspero, los referentes sindicales del MASA ratificaron "el proceso de unidad monolítica del movimiento obrero" y de "los sindicatos afiliados a la CGT" y realzaron "la responsabilidad gremial" durante la transición institucional.



El MASA, que integró oportunamente la CGT Balcarce que condujo el metalúrgico Antonio Caló, reivindicó "la responsabilidad de los dirigentes obreros ante la inestabilidad reinante en América Latina a partir de la contención ofrecida para evitar estallidos" en el país.



En el encuentro participaron Di Próspero (legislativos), Juan Palacios (telegrafistas, radiotelegrafistas y afines de comunicaciones), Raúl Quiñones (tabaco), Marcos Castro (capitanes de ultramar y oficiales de la marina mercante), Osvaldo Iadarola (telefónicos) y Juan Speroni (obreros navales y servicios de la industria naval).



Los dirigentes calificaron como "una irresponsabilidad total" los anuncios de algunos medios periodísticos según los cuales un pacto social comenzaría produciendo un aumento de precios y salarios del 35 por ciento y señalaron que ello "es imposible" porque cada sindicato y cada actividad atraviesa "realidades diferentes", y expresaron que "mal puede exigirse un bono al gobierno recién electo cuando el macrismo nunca lo pagó".



Los integrantes del MASA, que realizó ayer su reunión de conducción, opinaron que la posible unidad con la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) del docente Hugo Yasky "llevará tiempo" porque "se impone respetar el Estatuto de la CGT y la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551", aunque respaldaron todo lo que conduzca a lograrla.



"La ansiada unidad del movimiento obrero debe realizarse sobre la base de una propuesta programática y política, es decir, de un modelo económico productivo, de un programa que reconstruya el país y lo refunde de la actual devastación", puntualizaron los referentes.



Para los dirigentes, en el futuro gobierno el Parlamento deberá cumplir "un rol específico en la sanción de leyes que garanticen el cumplimiento de un Pacto Social", como ocurrió en 1973 hasta "la muerte del ex presidente Juan Domingo Perón", el 1 de julio de 1974.



Los referentes gremiales se pronunciaron por la reconstrucción de la industria naval y la promoción de la marina mercante y rechazaron la intención de trasladar el puerto de Buenos Aires a la órbita de la Capital Federal, a la vez que sostuvieron que en "la Argentina que viene no habrá espacio para intentar flexibilización o reforma laboral".



"La mayor flexibilización producida es que haya 2 millones de desocupados y 14 millones de pobres en un país en el que está todo por hacerse", coincidieron los sindicalistas.