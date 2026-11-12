La Selección argentina recibió una señal positiva sobre la recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez. El médico del plantel, Daniel Martínez, confirmó que el arquero evoluciona favorablemente de la fractura de mandíbula que sufrió en Inglaterra y que ya realiza entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, todavía no está confirmado si podrá atajar este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay.

"Está respondiendo muy bien", aseguró el profesional. También explicó que el futbolista cumplió con las distintas etapas previstas después de la operación y que los controles médicos mostraron resultados positivos.

El arquero del Chelsea sufrió la lesión el 17 de octubre, durante un encuentro frente al Everton, luego de protagonizar un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto le provocó una fractura en la mandíbula y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Aunque inicialmente se estimaba que necesitaría entre 40 y 60 días para recuperarse, el marplatense aceleró los plazos y volvió a entrenarse con normalidad, aunque utiliza una protección especial para resguardar la zona afectada.

¿El Dibu Martínez juega ante Uruguay?

La principal incógnita pasa por saber si el arquero estará disponible para el clásico rioplatense del viernes, que se disputará desde las 20 en La Bombonera.

Daniel Martínez explicó que el futbolista ya realizó trabajos de fútbol con sus compañeros y que se encuentra adaptado a la protección que deberá utilizar durante los partidos.

"Ha entrenado con el equipo ayer y hoy, está respondiendo bien. Veremos cómo amanece mañana, cómo está. Es el día previo al partido", detalló el médico.

De todas maneras, aclaró que la decisión final no depende exclusivamente del área médica, sino que también intervienen cuestiones deportivas que deberá evaluar Lionel Scaloni.

El entrenador tendrá la última palabra sobre su inclusión en el equipo titular. Si considera que todavía necesita más tiempo, Gerónimo Rulli y Juan Musso aparecen como alternativas para ocupar el arco argentino.

La protección que deberá utilizar el arquero

Otro de los puntos que explicó el médico fue el uso de una protección especial para evitar nuevos impactos en la zona de la fractura. Según indicó, Martínez ya está adaptado al elemento y pudo realizar trabajos junto al plantel.

La recuperación fue coordinada entre los profesionales de la Selección argentina y el cuerpo médico del Chelsea, con el seguimiento del entrenador de arqueros Martín Tocalli.

Después del encuentro frente a Uruguay, la Albiceleste jugará ante Costa Rica el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese compromiso también aparece como una alternativa para que el arquero pueda regresar a la competencia si finalmente no juega el viernes.