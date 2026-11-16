El mega contrato millonario que Ángel de Brito rechazó de otro canal

El periodista Ángel de Brito aclaró cuál será su futuro laboral en la pantalla chica luego de que se concretara la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre, operación que también incluye al canal de streaming Bondi, del cual el conductor es socio. En este contexto de cambios empresariales, el presentador de América TV decidió hablar sobre las versiones que circularon acerca de su continuidad profesional y el futuro de Yanina Latorre y Mariana Fabbiani.

La adquisición de la firma audiovisual por parte del multimedio generó fuertes especulaciones porque la mayoría de los ciclos de Mandarina salen al aire por América TV, mientras que los nuevos propietarios también son dueños de El Nueve. Ante este panorama, ya se confirmó que Mariana Fabbiani mudará su programa DDM a la pantalla de El Nueve, pero todavía existían muchas dudas respecto al destino televisivo de Yanina Latorre y del propio conductor de LAM.

Frente a las consultas realizadas desde el ciclo Puro Show sobre un supuesto pase de señal con un puesto ejecutivo, el animador explicó que su principal objetivo es continuar conduciendo LAM junto a todo su equipo habitual. De todos modos, el comunicador reconoció que existieron propuestas concretas para modificar su rol actual y dejar la conducción diaria para asumir nuevas responsabilidades detrás de cámara.

Lejos de esquivar los rumores sobre su futuro en 2027, el periodista fue contundente al detallar el ofrecimiento laboral que recibió en los últimos días. “Sí, me ofrecieron ser gerente de programación de Canal 9. Es cierto, pero no es algo que yo quisiera hacer”, expresó el conductor para desactivar las versiones que lo vinculaban con la dirección artística de la emisora.

Finalmente, el presentador aprovechó la oportunidad para desmentir otras versiones infundadas sobre su carrera en los medios y reafirmar las negociaciones vigentes respecto a su continuidad al aire. “Dijeron cualquier cosa, hasta que iba a conducir Gran Hermano. Mentira. Sí es verdad que me ofrecieron ser gerente, es cierto que me ofrecieron el cambio de canal, si me ofrecen quedarme”, concluyó el periodista sobre su futuro televisivo.