El mega yate de Lionel Messi y su familia: sauna y habitaciones de lujo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sumaron a su patrimonio familiar un Sunreef Ultima 88, una imponente embarcación desarrollada por el reconocido astillero Sunreef Yachts. El modelo de la gama Ultima despertó un enorme interés dentro del sector náutico por la forma en que combina ambientes repletos de confort y sectores pensados para el disfrute en el agua. Esta adquisición se integró formalmente a otras iniciativas y proyectos vinculados al tiempo libre y al universo náutico de la pareja.

Entre los ambientes más destacados del barco que incorporaron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se encuentra la suite principal, ubicada en una posición privilegiada dentro de la estructura. Este amplio dormitorio cuenta con un sector de bienestar exclusivo que incluye un sauna privado. La disposición de esta área busca ofrecer absoluta independencia respecto del resto de los sectores, creando un ambiente reservado para el relax de la pareja.

La distribución interior del barco incluye además cuatro camarotes destinados a invitados, diseñados para alojar a familiares o acompañantes sin perder privacidad. Los espacios comunes destacan por su concepto abierto y grandes superficies vidriadas que garantizan luz natural y vistas panorámicas. Asimismo, en la parte posterior se destaca el Ocean Lounge, una zona que expande la cubierta principal gracias a sus plataformas laterales abatibles.

El equipamiento recreativo del yate contempla un área específica para guardar motos acuáticas, espacios de almacenamiento y una amplia plataforma de popa. En esta última se instalaron escaleras con salida directa al mar, lo que facilita el ingreso y regreso del agua durante las actividades náuticas. En los niveles superiores, las cubiertas al aire libre ofrecen sectores preparados para relajarse, compartir comidas o simplemente disfrutar del paisaje durante la navegación.