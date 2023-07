"El mejor campeón de la historia en UFC": Sean O´Malley eligió a su "GOAT"

El reconocido luchador de UFC, Sean O'Malley, ha dedicado palabras de admiración y respeto al campeón de Peso Mediano, Israel Adesanya. El estadounidense no escatimó en elogios al destacar la increíble trayectoria del africano, quien ha demostrado una impresionante actividad en el octágono y ha forjado un currículum envidiable como defensor del título.

Con cinco exitosas defensas de cinturón en su primer reinado y ahora preparándose para la primera defensa en su segundo reinado, que tendrá lugar en UFC 293 el 9 de septiembre en Sydney, Adesanya ha dejado una huella imborrable en la historia del deporte de combate. Tras recuperar el cinturón de manos de Alex Pereira en abril, Israel ha demostrado su destreza y tenacidad como campeón.

Si bien se ha insinuado que Dricus Du Plessis no estará listo para enfrentar a Adesanya en UFC 293, esto podría abrir la oportunidad para Sean Strickland de desafiar por el título. Aprovechando la ocasión, Sean O'Malley expresó su entusiasmo por ver a su compatriota en una posible contienda por el campeonato. En su podcast Timbo Sugar Show, no se guardó nada y fue contundente.

Palabras de Sean O´Malley

"Izzy ha sido el mejor campeón que jamás se haya visto en UFC. La cantidad de veces que ha peleado consistentemente como campeón en el UFC es jodidamente legendaria. El nivel de competencia (entre Adesanya y Anderson Silva), siento que ni siquiera es comparable. Adesanya vs. Sean Strickland probablemente sea el siguiente. Cannonier lució jodidamente bien contra Marvin", expuso Sean al comienzo.

Luego, O´Malley también destacó: "Venció a Sean Strickland pero ya perdió contra Adesanya. Me pregunto si Jared está como, '¿Qué diablos?' o obtienes el juego y te gusta, OK, el maldito personaje de Sean Strickland. Si eres de la UFC, no sé si quieres a Sean Strickland como tu campeón de la UFC. Sus tomas: él yendo a podcasts diciendo: 'Anhelo matar gente'... Izzy vs. Strickland, estoy jodidamente emocionado por eso. Veré eso, compraré eso, estoy emocionado por eso. ¿No verías eso?".