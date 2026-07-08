La Selección argentina ya comenzó a preparar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Luego de la épica clasificación frente a Egipto, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Selección de Suiza por los cuartos de final y, desde el equipo europeo, ya comenzaron los elogios hacia el vigente campeón del mundo.

Uno de los referentes del seleccionado suizo, Ricardo Rodríguez, analizó el presente de su equipo y anticipó el difícil compromiso que tendrán frente a la Albiceleste.

El defensor destacó el nivel mostrado por Suiza en los octavos de final y valoró el esfuerzo realizado para conseguir la clasificación.

"Fue un partido muy intenso, podían ganar los dos. Creo que la suerte estaba de nuestra parte. Lo hicieron muy bien, pero creo que nosotros competimos muy bien", expresó.

"Argentina es un equipazo"

Con la mirada puesta en el duelo del próximo sábado, Rodríguez dejó en claro el respeto que genera el seleccionado argentino entre los futbolistas europeos.

"Argentina es un equipazo. Tiene jugadores fuertes y un buen entrenador. Sabemos cómo juegan", afirmó al ser consultado sobre el rival que tendrá enfrente en los cuartos de final.

El experimentado defensor también dedicó unas palabras a Lionel Messi, a quien definió como la principal figura del conjunto nacional.

"No puedo decir nada más porque tiene a Messi, el mejor", sostuvo, en referencia al capitán argentino.

Un nuevo duelo con antecedentes mundialistas

El encuentro entre Argentina y Suiza se disputará el sábado 11 de julio y definirá uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Será un enfrentamiento con antecedentes en la máxima cita del fútbol. La última vez que ambas selecciones se cruzaron en una Copa del Mundo fue en los octavos de final de Brasil 2014.

En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Alejandro Sabella consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 en el tiempo suplementario gracias a un recordado gol de Ángel Di María, tras una asistencia de Lionel Messi.

Ahora, doce años después de aquel histórico encuentro, argentinos y suizos volverán a verse las caras en una instancia decisiva. La Albiceleste buscará meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial y continuar el camino hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022.