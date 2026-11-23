Donald Trump volvió a llamar la atención en las redes sociales con una publicación inesperada. El presidente de Estados Unidos compartió un meme en su cuenta de Truth Social en el que reemplazó su propio rostro por el del empresario Jensen Huang, recientemente restituido como CEO de Nvidia, en una recreación de la histórica fotografía tomada después del atentado que sufrió en 2024.

La imagen conserva la escena original, en la que Trump aparece con el rostro ensangrentado, rodeado por agentes del Servicio Secreto y con el puño levantado. Sin embargo, en esta versión, el protagonista es Huang, quien aparece sosteniendo un corpiño rojo en lugar de levantar el puño.

Foto original del atentado ocurrido en 2024.

La publicación fue realizada poco después de que se conociera la decisión de la junta directiva de Nvidia de restituir a Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía. El mandatario estadounidense había respaldado públicamente su regreso y celebró la resolución de la empresa.

El detalle del corpiño rojo hace referencia al escándalo personal que rodeó al empresario y que derivó en su salida de la conducción de la tecnológica. Según las versiones difundidas en Estados Unidos, Huang había mantenido relaciones extramatrimoniales, entre ellas con una mujer señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como una posible colaboradora de China.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia

El consejo de administración de Nvidia aprobó por unanimidad el regreso de Jensen Huang a sus funciones como presidente, CEO y miembro de la junta directiva, con efecto inmediato.

La decisión llegó menos de dos semanas después de su salida, el pasado 12 de noviembre. Desde la compañía explicaron que el directorio mantuvo reuniones con el empresario y recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense antes de resolver su restitución.

Trump también celebró la decisión en sus redes sociales y sostuvo que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Mientras tanto, Nvidia confirmó que continuará una investigación interna relacionada con las versiones sobre una posible operación de inteligencia extranjera. Huang manifestó su disposición a colaborar con ese procedimiento.

De esta manera, el regreso del empresario a una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo quedó acompañado por una publicación de Trump que rápidamente llamó la atención por su particular humor y la referencia a uno de los episodios más impactantes de la política estadounidense reciente.