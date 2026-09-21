El menor asesinado en Pocito llegó al hospital con el cuchillo clavado en el pecho

El desenlace de un festejo privado en la zona de Quinta Don Pedro se convirtió en tragedia durante las primeras horas de este lunes. Una gresca desatada a la salida del evento, ubicado en inmediaciones de calle Alfonso XIII y calle 14, dejó como saldo el homicidio de Uriel Ríos, de 17 años, y las lesiones de su hermano en el tórax y en el miembro superior izquierdo.

La contienda involucró a varios menores de edad tras finalizar la reunión. Ante la gravedad de la situación, los dos heridos fueron trasladados de urgencia en un vehículo particular antes de la llegada del personal policial. En ese momento, uno de los padres de los adolescentes que concretó el traslado manifestó a los efectivos que "las agresiones se habían producido entre menores".

Minutos antes de las 6:45, las autoridades del Hospital Rawson registraron el ingreso de ambos jóvenes derivados desde el nosocomio de Pocito. El cuadro de Uriel era crítico al presentar cortes en la zona torácica. A pesar de los esfuerzos médicos, la situación empeoró con el paso de los minutos y la Policía recibió la confirmación del deceso a las 8:05.

Efectivos de la fuerza se desplazaron hasta el centro asistencial para dar inicio a los procedimientos legales y ordenar el secuestro del arma blanca involucrada. El elemento punzocortante aún permanecía incrustado en el tórax de la víctima al momento de su arribo a la guardia médica.

La investigación de la causa se encuentra a cargo de la Justicia de Menores para esclarecer el origen de la disputa, identificar a cada uno de los participantes y establecer la autoría de las estocadas mortales. Las medidas judiciales continúan en desarrollo mientras se aguardan nuevos avances sobre el caso.