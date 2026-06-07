La despedida de Carlos “Indio” Solari sigue dejando historias cargadas de emoción. En medio de los homenajes que inundaron las redes sociales tras la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un intercambio de mensajes entre dos exnovios conmovió a miles de personas y se transformó en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas.

La protagonista fue una joven usuaria de la red social X, identificada como @corpseandsoil, quien recordó a su primer amor al enterarse del fallecimiento del músico. Según contó, gran parte de sus recuerdos vinculados al Indio estaban asociados a los momentos que compartió con él escuchando canciones de Los Redondos.

La tuitera compartió los mensajes que intercambió con su ex y conmovió a todos. (Captura: X/@corpseandsoil)

Movida por la noticia, decidió enviarle un mensaje privado. En pocas palabras, le recordó aquellos momentos compartidos y le hizo llegar un abrazo en medio de la tristeza por la partida del artista.

La respuesta del joven fue la que terminó conquistando a los usuarios. Con afecto y nostalgia, agradeció el gesto y destacó la importancia de esos recuerdos en común. El mensaje fue interpretado por miles de personas como una muestra de cariño genuino que trascendió el final de la relación.

La joven explicó el vínculo que tenía con el chico. (Captura: X/@corpseandsoil

La joven compartió la captura de la conversación en sus redes sociales y el impacto fue inmediato. La publicación acumuló cerca de 800 mil visualizaciones y miles de reacciones en pocas horas, convirtiéndose en uno de los posteos virales del día.

Entre los comentarios se multiplicaron las expresiones de emoción. Muchos usuarios destacaron la forma en que la música puede mantener vivos los vínculos afectivos, incluso después de una separación. Otros, incluso, bromearon con la posibilidad de una reconciliación entre ambos.

La historia se produjo en el contexto de una despedida masiva al Indio Solari, cuya muerte a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre varias generaciones de seguidores que crecieron con sus canciones.

Más allá de la viralización, el episodio dejó una postal diferente en medio del duelo colectivo: la demostración de cómo una canción, un recuerdo compartido o un artista pueden volver a conectar a las personas y despertar emociones que parecían guardadas en el tiempo.