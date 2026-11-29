María Susini y Facundo Arana vuelven a quedar en el centro de la escena mediática luego de que ella publicara imágenes de un viaje junto a sus hijos India, Yaco y Moro sin incluir al actor. El gesto ocurre tras el fin de su relación de 20 años y reaviva los comentarios sobre la distancia actual entre ambos.

En las fotografías difundidas, la modelo aparece sonriente disfrutando de desayunos frente al mar cristalino y almuerzos sobre la arena en una mesa decorada con flores. Todos llevan prendas claras y relajadas en un paisaje tropical con palmeras y vegetación, lejos del ruido que rodea a la familia.

El recorrido visual también muestra a la conductora practicando yoga bajo un techo de paja frente al océano y compartiendo partidas de ajedrez en el living junto a sus hijos varones. Junto a esas escenas, escribió: "Nada mejor que disfrutar en familia. ¿Volvemos?", dejando ver quiénes integran su entorno más íntimo hoy.

Este movimiento llega pocas horas después de que ella saliera a desmentir una supuesta crisis familiar ligada a su hija mayor. En ese contexto, negó que la joven de 18 años estuviera saliendo con su entrenador de 40 y rechazó que existiera alguna prohibición de ingreso hacia el actor.

A casi un año de la separación, los rumores sobre nuevas parejas de ambos también sumaron capítulos a la historia. Al actor lo vincularon con la diseñadora Marian Saud, versión que él definió como una "paparruchada", mientras que a ella la señalaron como cercana a Marcelo González, amigo de su expareja.

Con estas postales de descanso y cercanía con sus hijos, la modelo refuerza cuáles son sus prioridades actuales sin mencionar al padre de los jóvenes. Aunque aclaró que no hubo peleas ni impedimentos, la elección de mostrar su círculo más cercano marca un límite claro en medio de tantas versiones.