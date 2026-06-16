La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 entró en su tramo final y, mientras la expectativa crece entre los hinchas, una de las grandes figuras del deporte nacional se sumó a los mensajes de apoyo. Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, envió un saludo especial a la Albiceleste en la previa del encuentro frente a Argelia y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

A través de un video difundido por la escudería francesa, el joven corredor mostró su costado más futbolero y dejó una arenga cargada de entusiasmo para los campeones del mundo.

“Hola a todos. Se viene el Mundial, el momento más esperado de los últimos cuatro años. Así que les quería mandar un abrazo muy grande a todos los argentinos. Vamos a romperla, vamos a disfrutar del Mundial. Anulo mufa y, con huevo, siempre con huevo. ¡Vamos!”, expresó Colapinto.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por miles de usuarios, que rápidamente compartieron las imágenes y celebraron el respaldo de una de las máximas promesas del automovilismo argentino. El piloto, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, no ocultó su pasión por la Selección y se sumó a la ola de optimismo que rodea al equipo de Lionel Scaloni.

La Albiceleste pondrá en marcha la defensa del título este martes desde las 22, cuando enfrente a Argelia en Kansas City por la primera fecha del Grupo J. El conjunto nacional llega como uno de los máximos candidatos y buscará comenzar el certamen con una victoria que le permita encaminar la clasificación.

Mientras tanto, el entrenador define los últimos detalles del equipo. La formación que asoma para el estreno tiene a Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y un ataque integrado por Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Con el apoyo de millones de hinchas alrededor del mundo y mensajes de aliento que llegan desde distintos ámbitos del deporte, la Selección Argentina se prepara para dar el primer paso en un Mundial que despierta una enorme ilusión. Y entre quienes ya juegan su partido desde afuera aparece Colapinto, convencido de que la Scaloneta tiene todo para volver a ser protagonista.