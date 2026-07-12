Después de una histórica y laboriosa victoria ante Suiza por 3 a 1 en el alargue, la Selección Argentina pasó a semifinales ante un rival que le planteó un duro partido.

Al poco tiempo de celebrar en el vestuario, Lionel Messi habló dio una arenga tremenda en redes sociales, además de expresar una enorme alegría por conseguir un gran resultado.

"Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro", manifestó el capitán de la Albiceleste al término del partido en el que -aseguró- no lo sorprendió el rival: "Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad".

"Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene", reflexionó sobre la solidez con la que finalmente se cerró el triunfo y en alusión al partido del próximo miércoles contra Inglaterra en Atlanta, en el que buscará meterse en una nueva final.

Para Messi será una semifinal especial, ya que jugará la tercera de su carrera en una Copa del Mundo y, además, enfrentará por primera vez a Inglaterra, tanto en partidos oficiales como en amistosos.

El posteo del 10

La arenga de Messi en redes sociales (IG @leomessi).

Después, volcado a su cuenta de Instagram, el astro publicó varias postales del encuentro con un mensaje motivador: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. ¡¡¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡Vamos carajo!!!!".

